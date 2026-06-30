România are nevoie de răcire urbană, nu doar de aer condiționat individual. Analiză a președintelui Asociației Energia Inteligentă

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Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, atrage atenția asupra unei probleme critice pentru orașele românești: gestionarea căldurii extreme în perioada caniculei, care depășește cu mult problema clasică a încălzirii iarna.

Într-o analiză publică, expertul subliniază că discuțiile despre energie se concentrează prea mult pe electricitate, baterii și panouri fotovoltaice, în timp ce răcirea clădirilor în perioadele de caniculă devine o provocare majoră pentru rețelele electrice și confortul urban.

„Canicula nu crește doar disconfortul. Ea mută vârful de consum electric vara, mai ales prin aparatele de aer condiționat. Un apartament de 70 m² poate consuma suplimentar 50–130 kWh electric într-o lună cu 7 zile de caniculă, iar la nivel de oraș acest lucru înseamnă sute de MWh cerere suplimentară exact când rețeaua este deja tensionată”, explică Dumitru Chisăliță.

Expertul compară mai multe soluții pentru încălzire și răcire, arătând avantajele sistemelor centralizate moderne (termoficare 4G și 5G, trigenerare) față de soluțiile individuale (centrală pe gaz + aer condiționat). El recomandă trecerea la sisteme de generația a V-a, care funcționează la temperaturi foarte scăzute (10–30°C) și permit atât încălzirea, cât și răcirea eficientă.

De ce nu este bună soluția „fiecare cu AC-ul lui”?

Crește puternic vârful de consum vara;

Evacuează căldură în oraș și amplifică insula de căldură urbană;

Este ineficient energetic și urbanistic;

Nu permite stocare termică și recuperare de căldură.

Pentru orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea sau Constanța, Dumitru Chisăliță propune strategii adaptate, bazate pe termoficare modernă, pompe de căldură mari, trigenerare și stocare termică.

Recomandările strategice ale președintelui AEI:

Nu se mai autorizează cartiere mari doar cu centrale individuale și AC-uri split. Se introduce obligația de analiză pentru rețele de joasă temperatură la proiecte mari. Se finanțează proiecte-pilot de district heating & cooling. Se trece la termoficare de joasă temperatură care să asigure și răcirea. Se combină răcirea urbană cu stocarea de energie.

„Aerul condiționat rezolvă confortul apartamentului. Răcirea urbană rezolvă problema orașului”, concluzionează Dumitru Chisăliță.