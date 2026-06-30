Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Șofer recidivist cu alcoolemie de peste 2 g/l și permis suspendat, arestat...

Șofer recidivist cu alcoolemie de peste 2 g/l și permis suspendat, arestat preventiv pentru 30 de zile


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a anunțat, marți, arestarea preventivă a unui bărbat care a condus un autoturism pe străzile din municipiul Suceava, deși avea dreptul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Potrivit comunicatului, la data de 26 iunie 2026, inculpatul (recidivist) a condus un autoturism pe drumurile publice din Suceava, având alcoolemia de 2,23 g/l (prima probă) și 2,07 g/l (a doua probă). Bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule suspendat, ca pedeapsă complementară aplicată printr-o sentință definitivă din 23 mai 2026.

La data de 28 iunie, pe numele său a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Luni, 29 iunie 2026, inculpatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, conducere sub influența alcoolului și neexecutarea sancțiunilor penale.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Ziua Justiției sărbătorită la Suceava. Curtea de Apel organizează „Uși Deschise”,...

Permise auto: Testul pentru reducerea suspendării se va susține la SPCRPCIV...

Incendiu la un transformator electric în Verești. Intervenție rapidă a pompierilor