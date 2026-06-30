Șofer recidivist cu alcoolemie de peste 2 g/l și permis suspendat, arestat preventiv pentru 30 de zile

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Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a anunțat, marți, arestarea preventivă a unui bărbat care a condus un autoturism pe străzile din municipiul Suceava, deși avea dreptul de conducere suspendat și se afla sub influența alcoolului.

Potrivit comunicatului, la data de 26 iunie 2026, inculpatul (recidivist) a condus un autoturism pe drumurile publice din Suceava, având alcoolemia de 2,23 g/l (prima probă) și 2,07 g/l (a doua probă). Bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule suspendat, ca pedeapsă complementară aplicată printr-o sentință definitivă din 23 mai 2026.

La data de 28 iunie, pe numele său a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Luni, 29 iunie 2026, inculpatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis, conducere sub influența alcoolului și neexecutarea sancțiunilor penale.