Cod Roșu de caniculă extremă în Suceava! ANM anunță temperaturi de până la 41°C, dar și posibile vijelii în zona de munte

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Administrația Națională de Meteorologie menține avertizările severe de vreme pentru zilele următoare, iar județul Suceava se află sub incidența mai multor coduri de avertizare.

Cod Roșu de temperaturi extreme este valabil până marți, 1 iulie, ora 10:00, pentru Moldova (inclusiv Suceava). Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cuprinse între 35 și 41°C, cu disconfort termic deosebit de accentuat și indice ITU care va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 17 și 24°C.

Cod Portocaliu de caniculă persistă și miercuri cu maxime de până la 37°C .

Pe lângă valul de căldură, ANM a emis și avertizări de instabilitate atmosferică:

Cod Galben de averse torențiale, vijelii și grindină marți între orele 12:00 – 23:00, pentru zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Munteniei și Olteniei.

de averse torențiale, vijelii și grindină marți între orele 12:00 – 23:00, pentru zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Munteniei și Olteniei. Cod Portocaliu de vijelii puternice (70-90 km/h), grindină de medii dimensiuni și averse torențiale în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană, marți între orele 14:00 – 20:00.

Potrivit ANM, fenomene de instabilitate vor apărea pe arii restrânse și în restul țării, iar în noaptea de marți spre miercuri în regiunile sudice.