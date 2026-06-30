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Accident rutier pe DN2, în zona Cumpărătura. Două femei au fost rănite după ce șoferul a adormit la volan


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Un accident rutier s-a produs luni dimineața, 29 iunie 2026, pe DN2, pe raza localității Cumpărătura.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, un bărbat de 57 de ani din Mangalia, care conducea un autoturism Volkswagen Golf Variant din direcția Fălticeni spre Suceava, a adormit la volan pe fondul oboselii și a ieșit de pe carosabil, intrând în șanțul sensului de mers Suceava-Fălticeni.

În urma impactului au fost rănite două pasagere: o femeie de 44 de ani și o femeie de 88 de ani. Ambele au fost transportate de ambulanță la Spitalul Județean Suceava, unde li s-au acordat îngrijiri medicale. Medicii au diagnosticat contuzii lombare, la umăr, braț și genunchi. Ele nu au necesitat internare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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