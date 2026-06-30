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Accident rutier grav la Cajvana: un minor de 17 ani, rănit grav după ce a pierdut controlul mașinii


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La data de 30 iunie 2026, în jurul orei 5:25, un tânăr de 17 ani din zonă a fost implicat într-un accident rutier pe DJ 178D, pe raza orașului Cajvana.


Potrivit primelor verificări ale Poliției, minorul conducea un autoturism Fiat când a pierdut controlul volanului.

Mașina a părăsit carosabilul, a lovit o movilă de balastru de pe acostament și a fost proiectată ulterior într-un utilaj parcat în zonă.
În urma impactului violent, tânărul a suferit răni grave și a fost transportat în stare de inconștiență de către echipajul medical la Spitalul Municipal Rădăuți.

Echipajul de pe ambulanță a stabilit diagnosticul prezumtiv de observație TCC cu PC. Din cauza stării sale de sănătate, conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest.
Poliția orașului Cajvana, sesizată prin SNUAU 112, a efectuat deplasarea la fața locului cu echipa operativă și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul fără permis.


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