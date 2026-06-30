Tragedie rutieră pe E 85: Un biciclist de 25 de ani a murit după ce a fost acroșat de un autoturism

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În seara de 29 iunie 2026, în jurul orei 22:00, un grav accident rutier s-a produs pe DN 2 – E85, la kilometrul 475 + 70 m, pe direcția Bălcăuți – Siret.



Un bărbat de 31 de ani din comuna Dornești, conducea un autoturism marca Audi când un biciclist a pătruns brusc pe șosea de pe un drum agricol, fără să se asigure și fără îmbrăcăminte reflectorizant-fluorescentă. Biciclistul a fost acroșat cu partea laterală dreaptă față a mașinii și proiectat în afara carosabilului, în șanțul din dreapta.

Echipajul de ambulanță sosit de urgență la fața locului a constatat decesul biciclistului, un tânăr de 25 de ani din comuna Bălcăuți, satul Negostina. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, iar ulterior i-au fost recoltate probe biologice pentru determinarea exactă a alcoolemiei.

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, s-a dispus efectuarea necropsiei. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți. Autoturismul Audi a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Poliția întocmește dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind efectuate de lucrătorii Formațiunii Rutiere Siret.