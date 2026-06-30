Înșelăciune cu polițe RCA false la Suceava: un bărbat păgubit cu peste 5.400 de lei

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La data de 29 iunie 2026, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un bărbat care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune prin vânzarea de polițe RCA false.



Potrivit sesizării, în data de 19 ianuarie 2026, suceveanul a contactat prin aplicația WhatsApp o femeie care se prezenta sub numele Geanina, pentru a-i emite o poliță RCA valabilă 12 luni pentru autoturismul marca Mercedes.

Femeia i-a eliberat mai multe polițe, dar doar pentru perioade de o lună, susținând că restul reprezintă „bonusuri”, inducându-l astfel în eroare.

Persoana vătămată a achitat suma totală de 5.476,16 lei pentru polița pe 12 luni, care însă nu a fost emisă niciodată.

Abia pe 11 iunie 2026, navigând pe Facebook, bărbatul a văzut un articol despre acțiuni ale poliției împotriva unor polițe RCA false și a identificat-o pe făptuitoare ca fiind Janina Myhaela Ciobanu, care corespundea atât fizic cu „Geanina”, cât și prin modul de operare.



Poliția Municipiului Suceava a constituit o echipă operativă și a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale.

Polițiștii recomandă cetățenilor să verifice întotdeauna autenticitatea polițelor RCA pe site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și să evite tranzacțiile cu persoane care oferă polițe la prețuri suspect de avantajoase prin aplicații de mesagerie.