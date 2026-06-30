Incendiu la un transformator electric în Verești. Intervenție rapidă a pompierilor

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La data de 29 iunie 2026, în jurul orei 10:30, un incendiu s-a produs la un transformator electric aparținând SC Delgaz Grid, situat pe un stâlp de pe un teren din localitatea Verești.



Un locuitor din zonă a observat fum ieșind din transformator și a alertat de urgență serviciile specializate prin apelul 112.

La fața locului s-au deplasat prompt un echipaj de stingere din cadrul SVSU Verești și două echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.



Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul. Conform primelor constatări, sursa aprinderii a fost efectul termic produs de curentul electric, iar primul material care s-a aprins au fost masele plastice, ca urmare a suprasolicitării rețelei de distribuție a energiei electrice.



Echipaje ale Delgaz Grid au intervenit la locul evenimentului, au întrerupt alimentarea cu energie electrică a transformatorului și vor proceda la remedierea defecțiunii.



Nu au fost înregistrate victime, iar în cauză nu există suspiciuni privind comiterea vreunei fapte de natură penală.