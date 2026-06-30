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Permise auto: Testul pentru reducerea suspendării se va susține la SPCRPCIV Suceava începând cu 1 iulie


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Instituția Prefectului – Județul Suceava anunță că, începând cu data de 1 iulie 2026, testul pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, necesar reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce autovehicule, se va organiza la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava.

Examinarea va avea loc la sediul SPCRPCIV Suceava, situat în incinta Complexului Iulius Mall Suceava, după următorul program:

Marți, în intervalul orar 09:30 – 10:30;

Joi, în intervalul orar 13:30 – 14:30.

Persoanele care se prezintă pentru susținerea testului au obligația de a avea asupra lor actul de identitate în original, necesar verificării identității.

Instituția Prefectului recomandă cetățenilor interesați să ajungă la sediu cu suficient timp înainte de începerea testării, pentru a evita aglomerația și pentru desfășurarea examenului în condiții optime.

Această măsură vine în sprijinul șoferilor care doresc să își reducă perioada de suspendare, oferindu-le un cadru organizat și accesibil pentru susținerea testului.


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