Ziua Justiției sărbătorită la Suceava. Curtea de Apel organizează „Uși Deschise”, proces simulat și întâlniri cu publicul

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Curtea de Apel Suceava se alătură inițiativei Consiliului Superior al Magistraturii și sărbătorește „Ziua Justiției” – eveniment instituit prin Hotărârea Guvernului României nr. 364/1994, menit să marcheze rolul puterii judecătorești în consolidarea statului de drept.



Cu acest prilej, instanța suceveană organizează o serie de evenimente adresate elevilor, studenților, profesioniștilor din domeniul dreptului și cetățenilor, cu scopul de a consolida încrederea publicului în actul de justiție și de a promova o justiție transparentă, deschisă și accesibilă.



Programul evenimentelor:



Miercuri, 1 iulie 2026, între orele 10:00 – 12:00, la sediul Palatului de Justiție din strada Ștefan cel Mare nr. 62 (intrarea principală), vor avea loc manifestări de tip „Ușilor Deschise”. Elevii, studenții și toți cetățenii interesați sunt invitați să viziteze sediul instanței.

Joi, 2 iulie 2026, ora 12:00, în sala de judecată „Bucovina” (353), etajul II, se va desfășura evenimentul „Comunitatea din spatele profesiilor juridice”, la care vor participa judecători, personal auxiliar, psihologul instanței și reprezentanți ai Compartimentului economico-financiar și administrativ.

Vineri, 3 iulie 2026, ora 11:00, în sala de judecată „Pavel Perju” (207), etajul I, va avea loc un proces simulat organizat împreună cu Clubul de Educație Juridică „Lawspective” din Colegiul Național „Petru Rareș” și elevi de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava. Speța supusă judecății va viza infracțiuni de trafic și consum de droguri.



Pe parcursul acestor zile vor fi disponibile și ghiduri de orientare juridică elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Evenimentele marchează angajamentul Curții de Apel Suceava pentru o justiție apropiată de cetățean.