Profesoara Cristina Bîndiu din Vatra Moldoviței, finalistă în „Liga Profesorilor Excepționali” 2026

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Performanța în educație nu cunoaște granițe geografice și nu depinde de buletinul de oraș. Acest adevăr este demonstrat zi de zi la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței de către profesoara de limba română Cristina Bîndiu, un dascăl cu o carieră impresionantă de peste 30 de ani în învățământ. După cinci ani ca învățătoare și peste un sfert de secol la gimnaziu, ea a transformat predarea într-o misiune de viață, ghidându-și elevii din mediul rural spre rezultate de excepție la Evaluarea Națională și spre competiții naționale de prestigiu.



Bilanțul ultimilor cinci ani vorbește de la sine: peste 70 de premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Printre cele mai notabile se numără patru titluri de Laureat la Concursul național „Tinere Condeie”, premii de top la „CDIdei în cărți” și distincții la „Universul cunoașterii prin lectură”, alături de sute de premii anuale la „Poveștile Cangurului” și COMPER. Elevii Cristinei Bîndiu au primit aprecieri directe de la scriitori consacrați în festivaluri importante și concursuri organizate sub egida Uniunii Scriitorilor din România, reușind să descopere și să dezvolte un real potențial creativ.

Dincolo de activitatea de la clasă, profesoara desfășoară o intensă activitate de voluntariat. De cinci ani este profesor-voluntar în programul For LIFE, pregătind gratuit elevi din întreaga țară atât pentru remedieri, cât și pentru excelență. A contribuit la dezvoltarea platformei EDu For Life cu 100 de materiale publicate, face parte din colectivul Școlii Remediale de Vară (AER) din 2021 și colaborează cu grupul de lucru BRIO pentru teste standardizate. În paralel, s-a specializat constant prin cursuri de pedagogie digitală, evaluare didactică și tehnici pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Cristina Bîndiu a modernizat școala prin proiecte PNRAS și prin campania „O bibliotecă cu un leu”, prin care a adus peste 100 de cărți noi în comunitate. În 2024, a sprijinit o elevă talentată din familie cu dificultăți financiare să obțină o bursă pentru a continua studiile la liceul dorit. Pasiunea sa pentru cuvântul scris se reflectă și în cele patru cărți de specialitate și literatură publicate, precum și în articolele de critică literară apărute în reviste culturale de prestigiu.

„Cea mai importantă investiție o reprezintă copiii. Atâta vreme cât foștii elevi mă consideră un reper, știu că mi-am îndeplinit datoria”, mărturisește cu modestie profesoara.

Cristina Bîndiu se numără printre finaliștii ediției 2026 a campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Oricine poate recunoaște și susține public valoarea acestui dascăl de excepție votând gratuit pe platforma oficială: https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/, până la termenul limită din 15 iulie 2026.