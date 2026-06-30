Evaluarea Națională 2026 în județul Suceava: Cea mai mare medie 9.95 înainte de contestații

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Primele rezultate înainte de contestații la Evaluarea Națională 2026 în județul Suceava, arată elevi care au reușit să obțină note maxime la probele de Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă, dar cea mai mare medie e 9.95.

Potrivit listei publicate pe evaluare.edu.ro, doi candidați din Suceava se află în fruntea clasamentului cu medii de 9,95.

Clasamentul preliminar al județului Suceava (primele poziții, conform datelor afișate):

Locul 1 – Elev de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini – note: 10,00 (Română), 9,90 (Matematică), media finală 9,95.Locul 2 – Elev de la Școala Gimnazială Ipotești – 10,00 / 9,90, media 9,95.

Locul 3 – Elev de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava – 10,00 / 9,90, media 9,95.Locul 4 – Elev de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – 9,90 / 9,95, media 9,87.Locul 5 – Elev de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți – 10,00 / 9,70, media 9,85.

Pe următoarele poziții se remarcă elevi de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava și altele, cu medii cuprinse între 9,82 și 9,67.Școlile cu cele mai bune rezultate în topul județean preliminar includ unități din Suceava, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Mălini, demonstrând o bună pregătire atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Rezultatele sunt provizorii și urmează să fie supuse contestațiilor în perioada stabilită de Ministerul Educației.

Nota finală obținută după soluționarea contestațiilor va fi decisivă pentru admiterea la liceu.