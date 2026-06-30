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Evaluarea Națională 2026: Suceava, locul IV la nivel național cu un procent de medii peste 5 de 83,3%


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Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat rezultatele inițiale (înainte de contestații) ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2026.

FOTO: adevarul.ro

Dintre cei 6.192 de candidați înscriși, au fost prezenți 5.972 la proba de Limba și literatura română (96,4%) și 5.963 la Matematică (96,3%).

Procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 5) este de 83,3%, plasând județul Suceava pe locul al IV-lea la nivel național, după Municipiul București, județul Cluj și județul Prahova. La nivel național, procentul de promovare a fost de 79%.

Niciun elev din Suceava nu a obținut media generală 10. Au fost însă înregistrate 6 note de 10 la Limba și literatura română și 3 note de 10 la Matematică.

Distribuția mediilor:

  • 7,6% medii între 5,00 – 5,49
  • 8,8% medii între 5,50 – 6,00
  • 10,1% medii între 6,00 – 6,49
  • 9,3% medii între 6,50 – 6,99
  • 9,4% medii între 7,00 – 7,49
  • 10,2% medii între 7,50 – 7,99
  • 10,1% medii între 8,00 – 8,49
  • 9,4% medii între 8,50 – 8,99
  • 6,8% medii între 9,00 – 9,49
  • 1,7% medii între 9,50 – 9,99

993 de candidați (16,7%) au obținut medii sub 5.

23 de unități școlare au înregistrat procent de promovare de 100%, printre care Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

7 unități școlare au procent de promovare sub 30%.

Lucrările pot fi vizualizate și contestațiile depuse conform calendarului: 1 iulie (14:00-18:00) și în zilele de 2-3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat două sesiuni de simulare, iar Ministerul Educației una națională, sesiuni care au contribuit la îmbunătățirea performanțelor finale.


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