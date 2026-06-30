Consiliul Local Suceava a decis încetarea a 27 de contracte de concesiune pentru garaje. Terenurile vor fi readuse în circuitul public

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Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat, în ședința ordinară de astăzi, 30 iunie 2026, un set de hotărâri importante privind gestionarea și eficientizarea utilizării domeniului public.

Concret, s-a aprobat încetarea înainte de termen a 27 de contracte de concesiune încheiate în perioada 1997–2023 pentru terenuri ocupate de construcții cu caracter provizoriu (garaje).

Măsura reprezintă baza legală necesară pentru demararea etapelor administrative și juridice ulterioare, în vederea eliberării terenurilor respective și readucerii lor în circuitul public.

Conform planurilor de regenerare urbană ale municipalității, pe amplasamentele eliberate urmează să fie realizate obiective de utilitate publică, prioritare pentru comunitate:

Amenajarea de noi locuri de parcare;

Sistematizarea spațiilor verzi și crearea de zone pietonale;

Modernizarea și reabilitarea trotuarelor pentru creșterea siguranței cetățenilor.

Primăria Municipiului Suceava anunță că va continua procesul de reorganizare a spațiilor publice, cu accent pe crearea de condiții mai bune de trai și mobilitate pentru suceveni.