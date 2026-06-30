USV a participat la un simpozion internațional organizat în cadrul Alianței NEOLAiA

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În perioada 18-20 iunie a.c., membrii Pachetului de lucru nr.7, Spre o universitate europeană plurilingvă și interculturală, din cadrul Alianței universitare europene NEOLAiA au organizat cel de-al doilea simpozion internațional dedicat politicilor lingvistice, intitulat EMI and Plurilingualism for Global Higher Education: Strategies, Challenges and Opportunities.

Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea din Jaén și a reunit peste 150 de specialiști în politici lingvistice și multiculturalitate, care au reprezentat 55 de instituții şi 17 alianțe universitare europene, din 22 de ţări. Temele abordate în cadrul prezentărilor și meselor rotunde s-au concentrat pe definirea și implementarea politicilor plurilingvistice în mediul academic european, pe utilizarea limbilor străine ca limbi de mediere interculturală şi a limbii englezei ca lingua franca. Dezbaterile s-au axat și pe identificarea strategiilor și oportunităților din sfera utilizării Inteligenței Artificiale în cercetare și în didactica universitară, insistând, totodată, asupra provocărilor de natură etică inerente noilor tehnologii.

Din partea USV, la simpozion au participat trei membri ai Pachetului de lucru nr. 7 – dr. Codruț Șerban, coordonator, dr. Nicoleta Moroșan și dr. Anca–Elisabeta Ruxandari –, dr. Aurelian Rotaru, prorector cu activitatea științifică, precum și Ioana-Alexandra Prisacariu, masterandă la programul de studiu English in the Digital Age (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării), care a fost și membru în comitetul de organizare al simpozionului și moderator al unuia dintre paneluri.

Pe parcursul celor trei zile ale simpozionului, reprezentanții USV au prezentat patru lucrări axate pe particularități ale pluringvismului și ale utilizării limbii engleze ca metodă de instruire (EMI), după cum urmează: Three Faces of EMI: Suceava University (Romania) as a Case in Point (dr. Daniela Hăisan și dr. Codruț Șerban), Developing the Plurilingual Competence through Transnational Relocation Narratives (dr. Nicoleta Moroșan și dr. Alina Nacu), Learning Maximization in an EMI Setting: Leveraging AI to Mediate Foreign Language Acquisition for Erasmus Students (dr. Anca–Elisabeta Turcu) și Reducing Language Barriers in EMI Courses: A Language Assistant’s Perspective on Student Engagement and Inclusion (Ioana–Alexandra Prisacariu, elaborată sub coordonarea științifică a dr. María Luisa Pérez-Cañado, Universitatea din Jaén, și a dr. Codruț Șerban).

Dr. Aurelian Rotaru a participat, alături de prorectori de la universitățile partenere din cadrul NEOLAiA, la masa rotundă care a dezbătut tema internaționalizării mediului academic. Discuțiile au vizat creșterea numărului de mobilități studențești în interiorul alianței, depunerea unor proiecte pregătite în comun și, mai ales, dezvoltarea unor programe de studiu integrate, între doi sau mai mulți parteneri, atât la nivel de licență, cât și de masterat. În paralel, dr. Codruț Șerban a moderat masa rotundă dedicată alianțelor universitare, care a generat o dezbatere intensă pe tema armonizării politicilor lingvistice între universitățile partenere și necesitatea formării unor comisii pentru politici lingvistice la nivelul instituțiilor de învățământ superior (acolo unde nu există deja). Nu în ultimul rând, reprezentanții alianțelor au discutat despre implicațiile anglicizării cercetării, modalități de a îmbunătăți comunicarea rezultatelor științei și încurajarea pluringvismului.

După finalizarea lucrărilor simpozionului, liderii Pachetului de lucru nr. 7 de la nivelul fiecăreia dintre cele nouă universități partenere au stabilit acțiunile care vor fi derulate în perioada următoare. Astfel, echipele locale vor organiza a doua rundă de selecție a studenților care vor participa la stagiile de practică pentru asistenți lingviști (LAEP – Language Assistant Exchange Program) și ambasadori de limbă și cultură română (LACE – Language and Culture Exchange), pe parcursul anului universitar viitor. De asemenea, la nivelul USV vor fi inițiate discuții pentru implementarea unui regulament privind politicile lingvistice.