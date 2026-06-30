Primăria Suceava își exprimă întreaga compasiune pentru sutele de familii din oraș care rămân fără un venit după interzicerea activităților de gambling pe raza orașului

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Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat, în ședința de astăzi, 30 iunie 2026, un proiect de hotărâre prin care se interzice desfășurarea activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza unității administrativ-teritoriale.

Măsura, susținută ferm de primarul Vasile Rîmbu, vine ca răspuns la îngrijorările exprimate de cetățeni privind impactul social negativ al jocurilor de noroc asupra tinerilor și familiilor din comunitate.

Prin această hotărâre, Suceava se alătură altor orașe din țară care au implementat restricții similare, cu scopul de a crea un mediu mai sigur pentru locuitori.

„Am ales să punem în balanță viitorul copiilor noștri și să protejăm familiile sucevene. Niciun venit nu poate compensa suferința cauzată de dependență”, a transmis administrația locală.

Consiliul Local recunoaște impactul economic al deciziei, care va duce la dispariția a aproximativ 200 de locuri de muncă, dar subliniază că prioritatea rămâne protecția comunității.

„Suntem pe deplin conștienți de impactul economic pe care această hotărâre îl generează, în special prin dispariția a aproximativ 200 de locuri de muncă. Această cifră reprezintă destinele unor oameni și familii pentru care avem toată compasiunea”, se arată în comunicat.