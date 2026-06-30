Membrii AUR Suceava continuă acțiunea de distribuire gratuită a apei plate în plină caniculă

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Pe fondul temperaturilor extreme care au lovit și județul Suceava, membrii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – filiala Suceava au continuat și astăzi, 30 iunie 2026, campania de distribuire gratuită a apei plate în municipiu.

Voluntarii AUR au fost prezenți în cartierul George Enescu, în Parcul Universității, în stațiile de autobuz și pe esplanada Casei de Cultură, unde sute de suceveni au primit cu bucurie o sticlă de apă rece.

Pe parcursul acțiunii, membrii partidului au întâlnit și câțiva căței însetați, cărora le-au oferit de asemenea apă.

„Este o inițiativă minimă de solidaritate în aceste zile de caniculă, când mulți oameni, în special vârstnici, copii sau cei care lucrează în aer liber, au nevoie de sprijin. Vom continua aceste acțiuni cât timp va fi nevoie”, au transmis reprezentanții AUR Suceava.

Acțiunea face parte din seria de inițiative civice ale partidului menite să vină în sprijinul sucevenilor afectați de valul de căldură.