Juniorii CSU Suceava, premiați la Palatul Administrativ pentru titlurile și medaliile cucerite în sezonul 2025-2026

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și vicepreședintele Nicolae Robu i-au felicitat astăzi, 30 iunie 2026, pe componenții echipelor de Juniori 1, Juniori 3 și Juniori 4 ale Clubului Sportiv Universitar Suceava pentru performanțele excepționale obținute în sezonul competițional 2025-2026.

Întâlnirea a avut loc la Palatul Administrativ, unde sportivii și antrenorii au primit aprecieri pentru rezultatele obținute la nivel național.

Președintele Gheorghe Șoldan a anunțat că întregul lot și staff-ul tehnic vor fi premiați oficial în următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava.

„Județul Suceava este mândru de voi! Ați demonstrat că prin muncă, disciplină și pasiune se pot obține rezultate de top. Felicitări întregului colectiv!”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Performanțele sezonului:

CSU Suceava Juniori 4 – Campioană Națională

– CSU Suceava Juniori 1 – Vicecampioană Națională

– CSU Suceava Juniori 3 – Vicecampioană Națională

Lotul CSU Suceava Juniori 4 – Campioană Națională: Matei Gheorghiță, Matei Ciornei, Adrian Domnea, Matias Munteanu, Ioachim Sidor, Alexandru Vatamanu, Andrei Păduraru, Alexandru Cozma, Luca Golea, Dragoș Mardare, Alexandru Andronic, Fabian Juravle, Teodor Ciubotaru, Emanuel Loluță, Matei Macoviciuc, Matteo Iftode, Rareș Grosu. Staff tehnic: Emilian Huțuleac, Ioan Tcaciuc.

Lotul CSU Suceava Juniori 1 – Vicecampioană Națională: Adrian Mircea, Eric Bichir, Răzvan Doboșeru, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condrea, Alexandru Radu, Andrei Marcu, Nicolas Zapodianu, Alexandru Țivichi, Iulian Lupu, Mircea Cumpănașu, Ionuț Babiuc, Sebastian Mihoc, Vlad Râșca, Raul Iavni, Daniel Popovici, Rareș Ostafe, Teodor Șut. Staff tehnic: Vasile Boca, Ioan Tcaciuc, Eduard Duman, Dumitru Gramațchi.

Lotul CSU Suceava Juniori 3 – Vicecampioană Națională: Mihail Șutu, Dario Ciornei, Tudor Vasiliu, Sebastian Ciubotaru, Fabian Broșteanu, Dragoș Cucoș, Ciprian Chibici, Andrei Păsăilă, Ștefan Chiruț, Andrei Crețu, Matei Flutur, Robert Colibă, Ianis Păduraru, Alesio Brezan, Matei Șoldănescu, Alexandru Ranguș. Staff tehnic: Andrei Olariu, Ioan Tcaciuc, Eduard Duman, George Morari, Vasile Boca.

Conducerea CSU Suceava a mulțumit Consiliului Județean Suceava și președintelui Gheorghe Șoldan pentru sprijinul constant acordat clubului și pentru susținerea dezvoltării sportului de performanță în județ.

„Aceste rezultate sunt rodul unei munci susținute și al unei colaborări excelente. Mulțumim pentru recunoaștere și pentru încrederea acordată generațiilor viitoare de handbaliști suceveni”, au transmis reprezentanții clubului.