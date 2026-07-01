Tragedie rutieră la Todirești: Un tânăr de 24 de ani a murit după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion

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Un grav accident rutier a avut loc miercuri, pe raza localității Todirești, soldat cu decesul unui tânăr de 24 de ani și rănirea altor două persoane. Un autoturism și un autocamion au intrat în coliziune, iar forțele de intervenție au acționat pentru descarcerare și acordarea primului ajutor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, accidentul s-a produs în cursul dimineții de miercuri.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind solicitate și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

Cele trei persoane aflate în autoturism – toți bărbați – au fost preluate de cadrele medicale.

Una dintre victime, un bărbat în vârstă de 24 de ani, se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale i-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, după finalizarea protocolului medical, medicul a declarat decesul acestuia.

Ceilalți doi ocupanți ai autoturismului, conștienți și cooperanți, au suferit traumatisme de diferite grade. Aceștia au fost transportați spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri, care urmează să întocmească dosarul penal.