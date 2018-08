Copiii talentați vor duce mai departe tradiția în rugby a orașului Gura Humorului. Proiectul Rugby pentru toți copiii continuă și în acest an

Rugby pentru toti copiii – programul de burse sportive lansat anul trecut de Fundatia Te Aud Romania, in parteneriat cu Clubul Sportiv Scolar Gura Humorului va continua si in acest an.

Cu scopul de a veni in intampinarea copiilor ce provin din medii dezavantajate, DHL Express Romania impreuna cu Banca Comerciala Romana va finanta 20 de burse sportive candidatilor cu abilitati sau potential remarcabil in rugby. Programul vizeaza sa permita copiilor talentati sa duca mai departe traditia in rugby a orasului Gura Humorului, in timp ce isi dezvolta propriile abilitati la cel mai inalt nivel. In acelasi timp, acestia vor primi sprijin deosebit si toate avantajele unei comunitati prietenoase si sustinatoare. Dimensiunea sociala a burselor este menita sa ofere copiilor din medii dezavantajate o sansa egala de a invata, creste si a se dezvolta.

‚Ca urmare a succesului de anul trecut al programului, in acest an scolar am marit numarul de burse sportive de la 9 la 20. Nu am fi reusit acest lucru fara sustinerea sponsorilor nostri – ne bucuram ca impreuna reusim sa oferim oportunitati de progres acestor copii’, ne spune Gabriela Popescu – fondator Te Aud Romania.

Inscrierile in programul ‚Rugby pentru toti copiii 2018’ au loc in perioada 15- 31 August 2018 prin completarea formularului disponibil pe pagina dedicata programului www.burserugby.teaudromania.ro.

Castigatorii primesc finantare in proportie de 100 % pe o perioada de 1 an taxele de cazare si masa in cadrul Colegiului National Alexandru cel Bun Gura Humorului. In acelasi timp, programul urmareste si dezvoltarea personala a tinerilor prin: programul de mentorat, monitorizarea frecventei scolare si rapoarte trimestriale privind performanta scolara.

‘’Cel mai importante rezultate ale acestui program se regaseste in titlul de campion national obtinut de CSS Gura Humorului – echipa de U16; cat si medalia de bronz obtinuta de juniorii de la U15. Suntem recunoscatori si bucurosi pentru continuitatea programului; cat si pentru numarul de burse marit din acest an.’’ declara Andrei Varvaroi – director CSS Gura Humorului.

“DHL este un sustinator al rugby-ului in intreaga lume, inca din 2011 cand a devenit Partener Logistic Oficial al Rugby World Cup. Tot de atunci, DHL Express Romania sustine dezvoltarea rugbyului in Romania, prin parteneriatul cu Federatia Romana de Rugby. Suntem siguri ca daca sunt sustinuti, copiii care iubesc acest sport vor face performanta.” a declarat Daniel Kearvell , Managing Director DHL Express Romania.(C.P.)