Opt profesori din Spania, Grecia, Slovenia și Turcia au participat la evenimentul de formare Erasmus + la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, în proiectul Change your lifestyle !

Opt profesori din patru școli din Slovenia (Oš Srečka Kosovela Sežana), Grecia (3rd Primary School of Dionisos Drosia), Spania (Ceip Giner De Los Rios, Valencia) și Turcia (Turkan Dereli Ilkokulu, Kocaeli, Istanbul), țări partenere în cadrul proiectului Erasmus +KA229 parteneriat strategic în domeniul educației școlare, Change your lifestyle!, coordonat de România prin Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, au participat în perioada 16-18 octombrie 2019 la evenimentul de formare pe tema The importance of eating and sports in our life, desfășurat la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava.

În cadrul proiectului s-au încheiat acorduri de parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Bucovina Dance Studio Suceava.

Proiectul s-a axat pe îmbunătățirea competențelor profesorilor participanți în domeniul alimentației sănătoase și a practicării sportului, ca elemente esențiale în formarea unui stil de viață sănătos, acesta fiind și principalul scop educațional al evenimentului de formare, care timp de trei zile s-a concretizat în diverse lecții demonstrative, workshop-uri, training-uri, conferințe, dezbateri pe această temă și activități culturale la care au participat activ invitații din țările partenere și membrii echipei proiectului din școala gazdă. A fost sărbătorită ziua World Food Day prin workshop și distribuirea de pliante informative destinate elevilor.

A fost derulat programul Morning sport, participanții au asistat la lecțiile Foods of Vegetable Origin in Fresh State: Vegetables, Fruit, Active Play, My Healthy Lifestyle, workshop-ul Steps for Changing your Lifestyle, How to Prepare Healthy Nutrition Boxes, The Importance of Sport in our Life, Healthy Happy Habits, Mind Mapping Europe.

Echipa de proiect a școlii care a asigurat buna desfășurare a acestui eveniment este formată din: prof. înv. primar Mirela Mazilu, coordonator al proiectului, prof. Mariana Ciupu, prof. Țuca Claudia, prof. Rogoz Elena, prof. înv. primar Oltița Voroniuc, prof. Nistor Bogdan și alte cadre didactice ale școlii alături de director prof. Bobric Petronela.

Participanții și-au prezentat țara, școala, felurile de mâncare tradițională, obiceiurile alimentare și sistemul educațional. A urmat o dezbatere despre importanța și locul Educației pentru sănătate în cadrul curriculum-ului școlar. În urma acestei întâlniri, au învățat cum să trăiască sănătos printr-un stil alimentar echilibrat, explorând ingrediente de calitate, creându-și propriile meniuri și prin practicarea unor activități sportive într-un mediu intercultural și mai ales, învățând în echipă.

De asemenea, a fost o oportunitate de îmbunătățire a competențelor de înțelegere și de exprimare în limba engleză, limba de comunicare și interacțiune în cadrul proiectului. Evaluarea acestui eveniment de formare a constat în realizarea unor modele practice, ce vor fi aplicate în activitățile educative ale școlilor în vederea adoptării unui stil de viață echilibrat și sănătos.

Evenimentul a oferit oportunitatea de a trăi o minunată experiență de învățare care a creat o punte între diferite culturi și a transmis, pe lângă principiile unui stil de viață sănătos, și importanța învățării limbii engleze.