Școala de bani la Școala Șcheia

La Școala Gimnazială ” Dimitrie Păcurariu” din Șcheia s-a desfășurat, joi, atelierul de educație financiară, organizat de Școala de Bani, din dorința de a atrage atenția asupra importanței unui comportament financiar responsabil.

Școala de Bani este programul național de educație financiară al Băncii Comerciale Române care se adresează tuturor categoriilor de vârste (adulți, tineri, adolescenți și copii) care își propune să contribuie la creșterea gradului de educație financiară din țară. Îi învață atât pe adulți, cât și pe copii, să își gestioneze banii cu responsabilitate, să înțeleagă care sunt factorii care îi determină să ia anumite decizii financiare, cum să economisească pentru a-și îndeplini mai ușor anumite dorințe și cum să folosească banii ca un instrument care să-i ajute să se dezvolte și să aibă o viață mai bună.

Doamna Anca Adomniței, arhitect BCR a fost prezentă în școala noastră. La activitate au participat elevii claselor a-VI-a și a-VII-a, coordonați de doamnele profesor Claudia Vornicu și Luca Sarmiza.

Doamna invitat le-a adus elevilor materiale promoționale având ca temă banii. De asemenea doamna le-a prezentat istoria banilor, spunându-le că, cu mult timp în urmă, oamenii nu foloseau bani, ci schimbau produsele lor cu altele, de care aveau nevoie. Acest tip de schimb se numea troc și se baza pe principiul că orice bun sau serviciu poate fi schimbat cu un altul de aceeași valoare. Doamna arhitect BCR le-a vorbit elevilor despre servicii și bunuri.

Bunurile se împart în: bunuri de consum (acele obiecte utile şi necesare consumului personal, ex.: lapte, pâine, carne, cărţi, rechizite, hăinuţe etc) și bunuri de folosinţă îndelungată (ex.: frigider, maşina, casă etc.). Serviciile sunt activităţi desfăşurate de unii oameni în folosul sau în interesul altor oameni.

Exemple de servicii: activitatea unui medic de familie, a unui avocat, a unui funcţionar bancar, a unui mecanic auto, cofetar, servicii turistice, servicii de transport (persoane, marfă) etc.

La sfârșitul activității doamna le-a dat câteva sfaturi despre ce ar trebui să facă pentru a face economii, după cum urmează: Stabileşte-ţi obiective financiare, aminteşte-ţi ceea ce ţi-ai plănuit să cheltui, fă-ţi o listă de cumpărături, nu cheltui mai mult decât ţi-ai propu, plăteşte la timp facturile, trece în buget o categorie special intitulată Cheltuieli neaşteptate, prioritizează cheltuielile – identifică cele mai importante priorităţi financiare, fă o distincţie între nevoi şi dorinţe, învaţă să trăieşti cu ceea ce câştigi, economiseşte (pune deoparte) de câte ori ai ocazia, păstrează o evidenţă a ceea ce cheltui, fă o listă pentru a reduce cheltuielile planificate, foloseşte transportul în comun, evitaţi cheltuielile pe lucruri neesenţiale, dacă cheltui mai mult pentru un anumit obiect atunci redu cheltuielile pentru un altul.



Elevii au participat activ la atelier adresând întrebări, fiind foarte curioși cum să facă economii, cum să cheltuie înțelept banii. De asemenea mulți dintre ei își economisesc banii în pușculiță, fiecare având un scop precis pentru a-i folosi. Unii dintre ei vor să-și schimbe telefonul mobil, alții vor să-și cumpere haine. Banii nu trebuie cheltuiți în mod nechibzuit ci trebuie economisiți eficient și sigur a fost concluzia activității desfășurate la Școala Șcheia.

Prof. Claudia Vornicu