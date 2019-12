Clubul Phoenix Suceava organizează un proiect caritabil pentru a ajuta o familie nevoiașă cu trei copii din Dumbrăveni. Organizatorii vor juca baschet și vor realiza un spectacol

Clubul de baschet ACS Phoenix Suceava va organiza în perioada 21-22 decembrie, a patra ediţie a proiectului cu scop caritabil „Moş Crăciun joacă Baschet”.

La acțiunea ce se va desfăşura în Sala Sporturilor Dumbraveni, aproximativ 300 de copii ai Clubului Phoenix, cu vârste între șase şi 16 ani, vor participa la o competiţie sportivă şi vor avea diverse surprize pentru cei ce vor fi prezenţi în tribune.

În sala de sport se va realiza un loc special amenajat pentru donaţii, iar intrarea se va face prin orice donaţie cât de mică constând în haine, jucătorii, alimente, bani, etc.

Potrivit organizatorilor, donațiile vor merge către Familia Filote, o familie din Dumbrăveni cu trei copii, cu vârste cuprinse între nouă și 11 ani ce duc o viață foarte grea. “Aceștia locuiesc într-o casă ce stă sa cadă, nu au parte de jucarii, rechizite școlare, haine și cele necesare pentru a duce un trai decent. Pe cele două fetițe de nouă și 10 ani le-am găsit pe drum, cu niște șlapi în picioare și cu șosetele rupte. Au zis că nu își permit o pereche de încălțări de iarnă, așa că merg și ele cu ce au,” au precizat organizatorii.

„Sărbătoarea Naşterii Domnului se apropie, colindele încep să se audă de peste tot, mirosul cozonacilor ne înconjoară, iar copiii se bucură de cadouri în sânul familiei. Totuşi sunt copii ce nu au parte de toate aceste lucruri minunate sau părinţi ce nu pot să le ofere. Aşa cum ne-am obişnuit, şi în acest an Clubul Phoenix Suceava va colabora cu Moş Crăciun, iar sportivii clubului vor deveni pentru două zile spiriduşii moşului. Aceştia vor realiza un spectacol inedit pentru pasionaţii de sport şi îşi vor etala calităţile sportive pe teren pentru toţi cei ce doresc sa treacă pragul moşului. Dacă eşti pasionat de sport şi vrei să iei parte la cel mai frumos spectacol sportiv de ca(l)ritate din judeţul Suceava, sau pur şi simplu vrei să ajuţi, te aşteptăm alături de Moş Crăciun şi spiriduşii săi. În fiecare an încercăm prin acest proiect să ii ajutăm pe cei ce chiar au nevoie de acest lucru, sunt multe familii sărace, dar nu toti au nevoie neapărat de ajutor. Această familie ne-a impresionat foarte mult și de aceea am decis să facem ceva pentru ei în acest an. Sper să reușim să le aducem bucurie cu ocazia sărbatorilor, să le cumpărăm încălțăminte de iarnă și să le aducem un lucru la care au visat pana acum – JUCĂRII ”, a declarat Andrei Tiperciuc, președintele Clubului Phoenix Suceava.