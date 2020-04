Asociația ”Euroactiv” Suceava și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava au donat dulciuri și dezinfectanți copiilor aflați în dificultate din Dolhasca și Gura Humorului

Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate ”Euroactiv” Suceava și conducerea Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, împreună cu un grup de oameni inimoși au organizat Acțiunea ”Sărbătoarea Învierii aduce bucurie”, în cadrul căreia au donat dulciuri și dezinfectanți copiilor aflați în dificultate din Dolhasca și Gura Humorului.

Potrivit organizatorilor, acțiunea s-a desfășurat în data de 16 aprilie, pentru copiii din Centrul de Plasament ”Sf. Gheorghe” din Dolhasca, și pentru copiii cu dizabilități de la căsuțele ”Lotus”, ”Iris”, ”Iasmina” și ”Orhideea” din cadrul Centrului de Servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

Mai exact, având în vedere situația epidemiologică din țară, organizatorii au achiziționat cu ajutorul sponsorilor acțiunii, produse de curățenie și dulciuri, ce au fost predate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pentru copiii din Centrul de Plasament ”Sf. Gheorghe” din Dolhasca, și pentru copiii cu dizabilități de la căsuțele ”Lotus”, ”Iris”, ”Iasmina” și ”Orhideea” din cadrul Centrului de Servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

Comunicatul precizează că acțiunea a fost sprijinită de domnul Bogdan Păstrăv de la S.C. Rocast Nord S.R.L. Suceava, S.C. Alin For You S.R.L., S.C. Market Albina S.R.L. Suceava, S.C. S&O Group S.R.L. Suceava, S.C. Ursa Mare Comprod S.R.L., S.C. Marelbo Prod Com din Bivolărie, S.C. Savcom S.R.L., Andrei Ghiaţă, S.C. Kiler S.R.L. din Horodnic, S.C. Heldent S.R.L. Suceava, S.C. Ferovali S.R.L., domnul Dan Cușnir de la S.C. Clevit S.R.L., S.C. Tesano S.R.L..

Acțiunea a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc – președinte ”Euroactiv” Suceava și de voluntarul Vlad Iriciuc.