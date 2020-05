Universitatea suceveană organizează pentru prima dată o conferință pe internet. Vor participa peste o sută de cadre didactice, cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi din țară și străinătate

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP) din cadrul USV organizează cea de-a XVI-a ediție a conferinței internaționale New Challenges and Opportunities for the Economy 4.0.

Potrivit USV, conferința este programată pentru perioada 7-8 mai 2020.

Elementul de noutate constituie din faptul că evenimentul va avea loc online.

Invitați speciali pentru sesiunea plenară vor fi: Florina Pînzaru, decan al Facultății de Management, Școala Națională de Științe Politice, cu tema Management in the Digital Era: Challenges and Opportunities, Cristian Moroșan, absolvent al USV, în prezent profesor în domeniul Tehnologie informațională și inovare la Hilton College of Hotel & Restaurant Management, University of Houston (SUA), cu tema Digital Marketing and the New-normal Business: Opportunities and Challenges, și Miika Kajanus, de la Savonia University din Finlanda, alături de o echipă de cercetători, cu tema Corona Case. Challenges and Opportunities for Economy 4.0 in Suceava Region (vor fi prezentate rezultatele unui workshop cu același nume, desfășurat în mediul on-line, la USV, la care au participat cadre didactice și cercetători din Universitate, ONG-uri și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava).

La conferință s-au înscris peste 115 participanți din țara și străinătate (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, postdoctoranzi), cu 85 de lucrări ce vor fi dezbătute în sesiuni paralele.

“Din momentul izbucnirii crizei Covid-19 la nivel mondial, umanitatea luptă cu un inamic nevăzut. În acest context, îndemnul USV de a visa, de a crea și de a inova capătă noi valențe, iar comunitatea academică suceveană consideră că pot fi identificate metode pentru continuarea cercetării și pentru desfășurarea altor activități planificate, venind cu idei inovatoare, benefice pentru viitor”, arată comunicatul USV.