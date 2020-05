Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc și-au împărtășit impresiile referitor la procesul de învățământ online

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc s-au adaptat procesului de învățământ on-line cu ajutorul platformei Roarmy-Ilias care a devenit mediul propice pentru continuarea studiului. O parte dintre elevii colegiului au decis să ne împărtășească gândurile lor după mai multe săptămâni în care procesul educațional tradițional a fost suspendat.

În acest context, elevul fruntaș Ștefan Onofrei a menționat: „Aș vrea să pot spune că e ușor să fii elev pe timpul pandemiei. E o experiență nouă pentru noi și profesorii noștri, iar adevărul este că ne-am conformat repede cu îndeplinirea sarcinilor și predarea acestora la termen. Prezența la orele on-line este o plăcere pentru că suntem invitați la noi modalități de învățare care ne aduc mai aproape unul de altul în această perioadă dificilă. Dar asta nu înseamnă că nu ne lipsește liceul și oamenii cu care acum putem comunica doar prin intermediul unui ecran. Nu mai simțim emoția cu care așteptam profesorul să intre în clasă pentru că urma o ascultare, nu mai auzim sunetul fin al foilor la deschiderea catalogului, nu vom avea parte de celebrul „Astăzi vă închei mediile”. Nu putem compara momentele când suntem toți într-o conferință cu micile certuri din pauze sau cu ajutorul pe care ni-l ofeream unul altuia în timpul orelor de studiu. Totul e mai frumos atunci când suntem împreună.”

Eleva fruntaș Ștefania Comăneci a descris experiența de până acum ca fiind o perioadă de conștientizare și maturizare. „Ca elevi de liceu militar, pandemia ne-a adus acasă, alături de părinți, ne-a alinat dorul, după o lungă despărțire și vizite prea scurte. Într-adevăr, nu ne mai trezim la ora 06:00, nu mai facem înviorare, am scăpat de sectoare și am trecut de la uniformă la o ținută lejeră. Însă, ne este dor de timpul petrecut alături de prieteni: să mâncăm împreună, să învățăm împreună, să râdem noaptea înainte să ne culcăm. Liceul militar ne-a strâns din atâtea zone și ne-a adus împreună, ne-a unit, am devenit o mare familie. În aceste două luni, de când am plecat de la liceu, am conștientizat cât de mult ne-am atașat unii de alții.”

Chiar și elevii de clasa a IX-a și-au păstrat motivația și încrederea. Eleva Ana-Maria Cotleț a spus că inițial a fost copleșită de schimbare, dar apoi a reușit să se mobilizeze, iar eleva Alexia Ursuțu a menționat că i-a fost puțin dificil să înțelegă că tabla și creta s-au transformat în monitor și taste, dar orele on-line le oferă mai multă siguranță.

Mesajele elevilor Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” demonstrează încă odată cât de puternice sunt legăturile care se creează între elevi, cadre militare și profesori. Liceenii de astăzi reprezintă cea mai curajoasă generație pentru că au pus în așteptare adolescența în această perioadă plină de încercări.





Georgiana Lupu