Copiii din două familii vulnerabile din județul Suceava au rămas acasă datorită organizației Hope and Homes for Children și susținerii Loteriei Române. Casele lor, aflate într-un stadiu avansat de degradare, au fost renovate

Loteria Română s-a alăturat Hope and Homes for Children, ajutând nouă copii vulnerabili din trei familii care se luptă cu sărăcia extremă să rămână acasă, în siguranță, în această perioadă. Intervențiile, care au început în toamna anului trecut, sunt parte din programul de Prevenire a separării copilului de familie, implementat de Fundație de aproape 20 de ani – timp în care, peste 35.000 de copii au fost salvați de la ruperea de familie.

Două dintre familiile susținute de Loteria Română sunt din Suceava. Acestea au fost ajutate cu reabilitarea, consolidarea și o minimă amenajare a caselor aflate într-un stadiu avansat de degradare – care altfel nu ar fi permis ca micuții să poată locui, iarna aceasta, acolo.

Casa până la renovare…

…și după

„Fiecare om are nevoie de căldura unui cămin. Familia reprezintă sufletul unei case. Orice gest, din partea oricui, poate face ca visurile celor mai puțin norocoși decât noi să se transforme în realitate. Loteria Română este aproape de nevoile românilor de peste 114 ani, prin finanțarea proiectelor de interes public național, iar jucătorii care își încearcă norocul la loto contribuie la binele societății și la binele semenilor lor”, a declarat Sebastian-Iacob Moga, Director General, Compania Națională Loteria Română S.A.

Odată cu lansarea campaniei Prețul Binelui, la mijlocul lunii octombrie 2020, Hope and Homes for Children trăgea un semnal de alarmă cu privire la numărul din ce în ce mai mare de copii care riscă să fie separați de părinți și să ajungă în orfelinate, în contextul pandemiei și al sărăciei extreme în care familiile vulnerabile se adâncesc, în lipsa unui loc de muncă. Mesajul campaniei – Sărăcia extremă separă copiii de părinți, treptat, până îi separă de tot. Trimite HOPE la 8844 și ajută-i să rămână împreună!, este însoțit de un spot video care vorbește despre riscul instituționalizării pentru copiii care trăiesc în sărăcie.

O platformă de donație – www.pretulbinelui.ro – susține campania, unde cei care vor să ajute pot face o donație lunară.

„Nu cred că am vrea, vreodată, să ne imaginăm copilăria fără părinți și fără familie. Atunci, de ce am accepta această realitate pentru zeci de mii de copii din jurul nostru? Dacă știm cât de cumplite sunt consecințele instituționalizării asupra copiilor, dacă înțelegem amploarea traumelor separării lor de părinți, atunci nu avem cum să fim părtașii unor astfel de drame, fie și de la distanță. Dacă nu ai vrea să li se întâmple așa ceva celor dragi ție, hai să facem ceva pentru copiii expuși unei astfel de nenorociri: să-i ajutăm să rămână împreună cu părinții lor. Foarte puține lucruri pot fi mai importante decât asta. Mulțumim, Loteria Română, pentru că ne sunteți alături!”, declară Ștefan Dărăbuș, Director Global de Programe, Hope and Homes for Children