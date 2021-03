Campania „Luna națională a informării despre vaccinare”, derulată de DSP Suceava în cursul lunii aprilie: Vaccinurile – Protecție Pentru Toți!

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava desfășoară în luna aprilie 2021 activități de implementare a campaniei „Luna Națională de informare despre Vaccinare” și totodată celebrează săptămâna Europeană a Vaccinării, 26.04-02.05.2021.

Potrivit Directorului executiv al DSP Suceava, Dr. Dinu Sădean, în România, în perioada 2016-2020 au fost confirmate 20.204 cazuri de rujeolă, din care 64 decese. Ca măsură de limitare a epidemiei de rujeolă, la nivel naţional au fost organizate campanii de vaccinare cu RRO a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi. Este necesară o acoperire vaccinală de 95% pentru prima şi a doua doză de vaccin RRO, pentru atingerea nivelului de imunitate a populaţiei necesar pentru a întrerupe transmiterea endemică a virusului.

De la începutul sezonului 2020-2021 au fost confirmate cu laboratorul 4 cazuri de gripă: 1 caz gripa cu virus AH1, 1 caz gripa A nesubtipat și 2 cazuri gripa cu virus B. Nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal. Până la data de 21.02.2021 au fost vaccinate antigripal 2.265.289 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății.

Epidemia de COVID-19 care a debutat la sfârșitul anului 2019 a fost declarată pandemie de către OMS în data de 11 martie 2020. Aceasta este prima pandemie cauzată de un coronavirus. Vaccinurile pentru prevenirea COVID-19 au devenit disponibile în UE/SEE în decembrie 2020.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a desemnat anul 2021 “Anul Internațional al personalului medical”, ca recunoaștere a dedicării acestei categorii profesionale pentru furnizarea asistenței medicale în timpul și în pofida pandemiei de COVID-19, care a pus la încercare sistemele de sănătate din lume. OMS recomandă ca toate vaccinările de rutină să fie administrate conform programării, chiar în timpul pandemiei de COVID-19.

Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV), 26.04 – 02.05.2021

Anul acesta 2021, SEV are o semnificație specială, pe fondul pandemiei de COVID-19. Cu lansarea continuă a vaccinurilor în toată regiunea europeană, Campania anului în curs se orientează pe sensibilizarea și informarea populației despre vaccinurile disponibile și rolul OMS în asigurarea distribuției echitabile a acestora. Vaccinarea este „piatra de temelie” a Programului de lucru OMS Europa 2020–2025 – “United Action for Better Health in Europe”.

Epidemiile recente subliniază responsabilitatea tuturor de a menţine sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare. Tema din anul 2021 încurajează oamenii să conștientizeze beneficiile vaccinării și să îi celebreze pe toți cei care contribuie în atât de multe feluri la protejarea vieții prin vaccinare.

Campania IEC pentru celebrarea Vaccinării este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi este implementată local de Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti. Pe teritoriul național, sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.” și tema “Vaccinurile- protecție pentru toți!”, se vor derula activităţi de informare şi implicare a grupelor ţintă de populație.

Campania este implementată la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică a județului Suceava și va include următoarele activități:

Diseminarea de informaţii referitoare la la importanţa vaccinarii, esențială pentru prevenirea bolilor și protejarea sănătăţii pe tot parcursul vieții, prin vaccinare, bolile (inclusiv COVID-19) pot fi controlate și eliminate;



Difuzarea de informaţii specifice temei pe website-ul instituţiei https://www.dspsv.ro/promovarea-sanatatii/);

Promovarea campaniei și a materialelor de campanie în cadrul rețelelor de socializare;

Transmiterea în format electronic, a materialelor informative referitoare la campanie, furnizorilor de servicii medicale;

Punerea la dispozitie de materiale IEC asistentilor medicali comunitari si mediatorilor sanitari si antrenarea acestora in desfășurarea acțiunilor de informare – conștientizare în comunitățile deservite.

Suportul metodologic al campaniei este asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică.