SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL pariază că va da Fălticeniului cea mai modernă CREȘĂ pentru copii din județul Suceava

O firmă din Bottoșani, mai exact SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL, condusa de asociatii Ing. Bidu Elisei, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti si Ing. Simion Viorel, absolvent al Facultatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi, vrea să demonstreze că într-un interval de timp relative scurt este capabilă să dea în funcțiune, la Fălticeni, prima CREȘĂ realizată după 1989.

Cei doi asociați au în plan construirea unei creșe moderne pentru 70 copii cu regim de înălțime Parter, separată în 3 nuclee funcționale – nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc.

Suprafata terenului pe care se va realiza investitia este de 3.754 mp iar din acestia 1.829 mp vor fi constructia propriu-zisa. Invesitia ce urmeaza a se construi se incadreaza în categoria de importanta „C”, are un regim de inaltime Parter, iar pe langa cei 1829 mp de constructie va beneficia si de 535 mp de spatiu verde amenajat indeosebi pentru recreerea copiilor.

Mergând mai departe cu descrierea viitoarei construcții, aceasta va avea 4 corpuri independente din punct de vedere structural, va avea o structura pe cadre din beton armat, peretii de inchidere si compartimentare vor fi din caramida, termoizolatia se va realiza din vata minerala bazaltica, tamplaria exterioara va fi din profile de aluminiu iar acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu volume inclinate acoperite cu tabla.

Interesant este și faptul că întregul edificiu va beneficia și de 11 locuri de parcare, pavaj ecologic pentru parcarea autoturismelor in suprafata de 288 mp, teren de joaca cu suprafata din tartan in suprafata de 268 mp, teren de joaca cu suprafata din nisip in suprafata de 61 mp si trotuare in suprafata de 506 mp.

Cladirea va fi prevazuta atat cu panouri fotovoltaice cat si cu panouri solare. Cresa este complet dotata si utilata conform standardelor in vigoare.

Valoarea la care se ridica investitia este de aproximativ 13.000.000 lei inclusiv TVA iar investitorul este Compania Nationala de Investitii.

Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni iar investitia va fi finantata prin „Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR)”.