Bărbat prins de poliție circulând fără permis, cu farurile stinse și pe contrasens pe strada Humorului din Șcheia

Un bărbat de 33 de ani din Ipotești este cercetat penal după ce a fost prins duminică dimineața la volanul unei mașini circulând fără permis.

Duminică dimineața la ora 02:15, polițiștii SPR 9 Șcheia efectuau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier în zona unui magazin de pe str. Humorului din Scheia, iar în acest timp pe str. Aviatorului (stradă cu sens unic), un alt echipaj de poliție a observat un autoturism marca Mercedes-Benz care circula cu farurile stinse pe contrasens pe str. Humorului și ulterior pe str. Aviatorului din aceeași localitate cu intenția de a se sustrage de la controlul echipajului de poliție din zona magazinului respectiv.

Având în vedere împrejurarea de mai sus, s-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire cu semnale acustice și luminoase pentru autoturismul Mercedes-Benz, conducătorul autoturismului conformându-se.

În autoturism a fost identificat conducătorul auto care inițial a mințit privind identitatea sa precizând că nu are niciun act de identitate asupra sa.

S-a procedat la verificarea datelor furnizate în bazele de date ale Poliției Române, agenții de poliție constatând unele neconcordanțe între numele tatălui și fotografia din cartea de identitate ale datelor furnizate comparate cu persoana în cauză.

Polițiștii SPR 9 Șcheia au continuat cercetările în cauză ocazie cu care în cele din urmă conducătorul autoturismului a recunoscut că a furnizat altă identitate și că are 33 de ani, este din Ipotești și că are permisul suspendat, aflându-se în perioada de încercare după ce a fost condamnat cu suspendare la un an și trei luni de închisoare.

El a mai spus că a încercat să se sustragă de la controlul echipajului de poliție și ulterior și de la urmărirea penală prin furnizarea de date false organelor de poliție.

Totodată acesta a fost testat cu aparatul etilotest ocazie cu care rezultatul a fost negativ.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul cu permisul suspendat”.