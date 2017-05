Prețuri de la 800 de lei pentru Nissan Primera, 1.100 de lei pentru Mercedes Benz Vito sau de la 1.300 de lei pentru autoutilitară Peugeot- fabricate în 2003 la licitația Finanțelor Publice Suceava

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava va organiza în data de 11 mai o licitație pentru vânzarea unor autovehicule preluate de stat după confiscări sau executări silite .

Potrivit anunțului ANAF, preluat de profit.ro, la licitație pot participa persoane fizice sau juridice care vor trebui să achite o garanție de participare reprezentând 10 la sută din valoarea de pornire și vor trebui să prezinte acte de identificare, iar după caz, certificate care dovedesc că participantul la licitație nu are restanțe la bugetul de stat și la bugetul local.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava scot la licitație 30 de autovehicule, o parte fiind înmatriculate în România, iar altele în alte țări.

Astfel, cel mai mic preț de pornire a licitației este de 600 de lei pentru un VW Golf de culoare albastră, an fabricație 1993, un autoturism KIA, culoare gri metalic, an fabricație 2002, o Dacia 1310, culoare gri, an fabricație 1999, un autoturism VAZ, culoare albastră, an fabricație 1988, fără acte și chei.

Cu prețul de pornire de 700 de lei începe licitația pentru un VW Golf, culoare albastră, an fabricație 1996, sau un VW Golf, culoare gri, an fabricație 1995.

De la 800 de lei începe licitația pentru un Nissan Primera, culoare neagră , an fabricație 2003 sau un Citroen, culoare gri, an fabricație 2001 sau un Opel Zafira, culoare albastră, an fabricație 2002, dar și un Citroen Xsara Picasso, culoare vișinie, an fabricație 2000 și un VW Passat, culoare albastră, an fabricație 1996, ori un BMW 520i, culoare gri, an fabricație 1996 și un Audi A6, culoare verde, an fabricație 1997.

Licitația începe de la 900 de lei pentru un Renault Megane Scenic, culoare gri, an fabricație 2002, un Citroen Jumpy, culoare albă, an fabricație 2006, un BMW 525, culoare albastră, an fabricație 1999, un Mercedes E 220, culoare verde metal, an fabricație 1994, un BMW culoare gri metal, an fabricație 2000, un Mercedes Benz, culoare verde, an fabricație 1993, sau un Mercedes CL 500, culoare albastră, an fabricație nespecificat și un Mercedes Benz E 250d, culoare albastră, an fabricație 1994.

Autoturisme cu prețuri începând de la 1000 de lei scoase la licitație de Finanțele Publice Suceava sunt un VW Passat Variant, culoare verde, an fabricație 2001, un Renault Megane Scenic, culoare gri, an fabricație 2007,

Un Mercedes Benz Sprinter, culoare albă, an fabricație 2003, este scos la licitație cu prețul de pornire de 1.100 de lei precum și o autoutilitară fabricată tot în 2003 Mercedes Benz Vito de culoare galbenă.

De la 1.200 de lei pornește licitația pentru un Mercedes Benz de culoare albă, an fabricație 2004 și pentru un Mercedes Benz E220 de culoare neagră, an fabricație 2001.

Un Mercedes Benz de culoare neagră, an fabricație 1998, fără chei licitația începe de la 1.300 de lei, la fel ca și pentru o autoutilitară Peugeot de culoare albă, an fabricație 2003, tot fără chei.

Un BMW 740i de culoare neagră, an fabricație nespecificat este scos la licitație de la un preț de 1.400 de lei.

Mașinile pot fi vizionate, în perioada 2 – 11 mai 2017, la adresa str. Nicolae Milescu, nr.19 din Suceava între orele 10-14.(N.B.)