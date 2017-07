Harșovschi: Incepând de azi sunt puse în funcțiune patru parcometre pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. Vom introduce sistemul de plată prin SMS

Lucian Harsovschi, viceprimarul PNL al Sucevei, sustine o conferinta de presa.

”Am inceput mai multe lucrari in Suceava pentru a realiza mai multe locuri de parcare. Lucram ca sa realizam cat mai multe zone.

Am dat dispozitie si s-au apucat de reabilitat parcul din apropierea Spitalului Judetean. Renuntam pe cat putem la gardurile vii.

Am dat ordin de incepere a lucrarilor pentru a remedia pe proiectul european drumul care duce de la intrarea in Suceava de la Falticeni pana la iesire spre Botosani.

Am avut 14 luni de intarziere pentru doua strazi din Suceava care au fost contestate. Decizia instantei a fost exact cum a fost si decizia luata de primarie.

Incepând de azi sunt puse în funcțiune patru parcometre pe strada Ștefan cel Mare, de la Consiliul Județean până la Magazinul Bucovina.

Incercam sa dam zona centrala celor care au treaba cu adevarat in zona. Tariful de parcare e de 2 lei pe ora.

Pentru ca vrem sa extindem parcometrele in zona centrala vom introduce sistemul de plata prin SMS.

Politia Locala are ca scop in perioada asta sa faca actiuni de preventie pentru parcarile care vor fi cu plata in centrul Sucevei.

Suceava e primul oras care a depus proiect la ADRNE pentru autobuze electrice, dar pana la ora asta, nu exista ghid si nici deschise liniile de finantare.

Daca totul merge bine, speram ca in prima parte a nului 2018 sa putem depune din nou pentru a achizitiona autobuzele. Suceava si-a facut treaba mai mult decat bine. Unii se cearta pe la TV cu guvernele lor, dar noi asteptam sa isi faca treaba si sa definitiveze ghidurile pentru a lua autobuzele.

Acum un an vorbeam de Foresta si de Dorin Goian. Foresta e un club care raspunde de ceea ce face. Primaria doar finanteaza. Noi am facut tot ce puteam face pentru ajutarea lor. Nu e normal sa se arate catre Primarie de ceea ce se intampla la ei. Daca ei vor reusi sa rezolve situatia financiara, banii de la Primarie ii asteapta. Lumea sa inteleaga ca Primaria e alaturi de ei, dar nu e problema noastra cum isi fac ei treaba.

E semnat un contract intre Primarie si Orange si toate autobuzele Primariei vor avea internet gratuit pentru cei care folosesc autobuzele.”