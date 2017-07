O firmă din Rădăuți va amenaja, pe cheltuială proprie, un nou sens giratoriu în municipiul Suceava, pe Calea Unirii

Consilierii locali suceveni au aprobat, în ședința ordinară de joi, asocierea între municipiul Suceava și o societate din Rădăuți în vederea amenajării intersecției dintre străzile Calea Unirii, Apeductului și Traian Vuia. Firma rădăuțeană va trebui să amenajeze, pe cheltuială proprie, un sens giratoriu.

Potrivit contractului de asociere aprobat în Consiliul Local, societatea rădăuțeană Minaro Adama SRL intenționează să construiască pe strada Apeductului un complex rezidențial de locuințe colective cu regim mediu și mare de înălțime cu funcțiuni complementare locuirii pentru care este necesar să fie asigurată circulația fluentă în zonă.

În acest sens, conform proiectului de hotărâre, se impun lucrări de amenajare a intersecției dintre străzile Calea Unirii, Apeductului și Traian Vuia care vor fi executate pe teren proprietate a municipiului Suceava.

Astfel, investitorul, Minaro Adama SRL va trebui să execute pe cheltuială proprie toate lucrările de amenajare a intersecției.

Asocierea dintre Primăria Suceava și firma rădăuțeană prevede ca municipalitatea să pună la dispoziție terenul în supravață totală de 5236 mp, iar firma trebuie să se ocupe de întocmirea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire și obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare.

De asemenea, investitorul trebuie să amenajeze terenul și să realizeze sensul giratoriu, după data de 31.12.2020, când încetează perioada de monitorizare și control ex-post pentru proiectul realizat cu fonduri europene „Reabilitare străzi, pod și pasaj”, dar până la finalizarea și recepția celor patru blocuri de locuințe pe care le va construi societatea din Rădăuți.

În cazul în care firma nu realizează amenajarea intersecției în termen de un an, Minaro Adama SRL va trebui să achite 532.900 lei, sumă ce va trebui plătită până la data expirării contractului de asociere.

Contractul de asociere este pe o perioadă de cinci ani, fiind aprobat de consilierii locali cu 21 de voturi pentru și două abțineri.

„Măsurile de fluidizare a traficului pe artera principală, mai bune sau mai rele, trebuie completate cu un sens giratoriu. Am găsit această posibilitate, așa cum am făcut și cu alți investitori și am impus ca acest sens giratoriu să fie realizat pe cheltuiala investitorului, în așa fel încât traficul să fie mai fluent atât pe artera principală, cât și spre eventualul pod. Este o investiție de peste o sută de mii de euro. Au toate avizele, și de la Poliția Rutieră”, a spus viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi.

(Mihaela Tcaciuc)