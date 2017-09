Flutur: Am dat drumul la un credit care să ne asigure un terminal nou la aeroport

Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, sustine o conferinta de presa.

”Vreau sa multumesc plenului CJ pentru ca la mai bine de un an de la preluarea mandatului am lucrurile clare in ce inseamna investitii in dezvoltare si infrastructura.

Am dat drumul la un credit care sa ne asigure un terminal nou la aeroport. Visam la 500.000 de pasageri anual. Nu pot sa scriu <Hai in Bucovina> in containere. Speram ca foarte repede sa dam drumul la terminalul 2.

Mi-as fi dorit sa gasesc solutii la banii guvernamentali, dar nu am avut cum si e bine sa se inteleaga acest lucru. Am facut lucruri care au logica in dezvoltare.

Nu vreau sa fiu apocaliptic referitor la rectificare, dar realitatea este ca nu avem bani la CJ si sper ca in decembrie sa ne dea diferenta de bani la DGASPC.

Sala de sedinte intra in reabilitare, cu dotare cu mese si scaune noi si sistem de vot modern. Vrem o sala moderna si europeana asa cum merita CJ.”