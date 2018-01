LIVE TEXT: Conferință de presă a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur

Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține o conferință de presă:

„Aseara foarte tarziu am pus pe site proiectul de buget al Consiliului Judetean pentru 2018. Subliniez ca e un buget echilibrat. La capitolul venituri avem 367 mil lei, la cheltuieli 400 mil. Acoperim diferenta cu excendentul pe care il avem din anii precedenti.

In 2017 la capitolul cheltuieli am avut 387 mil., cresterea e de 3 %. Spre deosebire de anul trecut cheltuielile de functionare sunt de 65 %, iar la dezvoltare 35 %.

S-a schimbat foarte mult ponderea investitiilor care cresc de la 8 % la 35 %. Avem 138 mil de lei alocati dezvoltarii. Am tinut foarte mult la aceasta tenta.

E vorba de SMID, drumul Suceava-Iasi, la drumuri o pondere foarte mare e PNDL cu cele opt proiecte. E o pondere consistenta in acest an.

La Spitalul Judetean alocam 20 milioane lei anul acesta fata de 10 milioane lei cat am dat anul trecut.

Scade alocarea catre Aeroportul Suceava, de la 10 milioane lei la 9 mil, iar la anul se pare ca nu vor mai putea primi bani daca au 2 ani consecutivi peste 250.000 pasageri. Va trebui sa vedem situatia cu mare atentie.

Noutati de inceput- Spitalul Judetean: finalizare lucrari la cardiologie – 600 mp si 30 de paturi, demarare corp nou de cladire demisol plus patru etaje, studii de fezabilitate-POR de la helioport si liftul exterior la spital, cele 4 blocuri operatoare pe care vrem sa le construim si salile de chirurgie, cantina restaurant si studiul geo-tehnic pentru spitalul de copii.

Aeroport-finalizare terminal.

La drumuri asiguram sursa de cofinantare pentru PNDL.

Avem in vedere modernizarea drumului Izvorul Alb-Rarau. E drumul vechi spre cabana Rarau. Vrem sa facem accesul mai usor spre platoul muntilor.

Vrem sa facem Muzeul de Arta Religioasa de la Falticeni, dotare si punere in functionare a laboratorului regional de restaurare.

Actiuni pentru Centenar: am avut in vedere si marcarea a cateva actiuni. Vrem sa vedem ce face si Guvernul. Lunar ne-am propus, in afara de calendarul cultural: in februarie – vom marca cu Spitalul judetean, sectia boli paliative; martie-vrem lansarea expozitiei Centenarul Romania Mare la Muzeu; aprilie-punem in functiune laboratorul de restaurare, unic in regiune; mai-finalizarea la Muzeul Satului a Scolii de la Securiceni, Zilele Culturii Idis; iunie-intentia noastra e sa facem Ziua Bucovinei la Viena – ne gandim la actiune si am avut cateva discutii cu reprezentanti de acolo si vom vedea care va fi forma; iulie-Intalniri Bucovinene care va avea actiuni si la Campulung, dar si la Suceava: o zi dedicata povestilor de succes ale sucevenilor plecati in strainatate; august-luna diasporei – Hai in Bucovina; septembrie-Targ de toamna cu Gusta din Bucovina; octombrie – ne propunem ca judetul sa devina o destinatie turistica cu o actiune noua, October fest in EST: o saptamana in care doritorii pot sa isi faca concediul la Gura Humorului in parcul ARINIS. Vom invita parlamentari austrieci, ambasadorii de la Bucuresti si pe cei din Schwaben.

Orice instabilitate dauneaza in mersul unei tari mai ales ca ai de facut absorbtie de fonduri europene. Ca un om care lucreaza in administratie va spun ca inlocuirile dese nu sunt benefice. Ca sa nu zic alte lucruri despre imaginea tarii si stabilitatea ei.

PNL administreaza judetul prin CJ si o buna parte din primarii. De modul cum ne vom misca in administratie vom primi si nota de plata. Ar trebui Suceava sa fie un centru de atentie. Cred ca suntem implicati prin administratie.”