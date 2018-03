Primarul Ion Lungu: Faptul ca eu aflu de la alții ce se întamplă în Suceava nu e în regulă

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, susține o conferință de presă:

„Din pacate ne-a dat peste cap programul de curatenie revenirea iernii. A trebuit sa intervenim cu nisip si o vom lua de la zero. Speram de saptamana viitoare sa putem intra in cartiere sa facem curatenie. În paralel facem cat putem pentru pregatirea orasului pentru Paste.

Am platit 1,5 milioane de lei la firma de salubritate. Mai avem datorii de cateva milioane de lei la aceasta firma.

M-a deranjat ce s-a intamplat cu soferii de la TPL si au luat masura fortata de a nu circula pentru ca era zapada. Facem acum o analiza si o ancheta ca sa vedem cine a luat acea decizie fara sa anunte. Tot timpul am fost avocatul celor de la TPL, dar de acolo si pana aici ca sa nu iesi cu masinile e cale lunga. Nu inteleg ce a fost acolo. A fost o masura exagerata. Fortele de salubritate erau in zona. M-a deranjat cel mai mult ca nu am fost informat. Puteau da un telefon. Faptul ca eu aflu de la altii ce se intampla in Suceava nu e in regula. Eu cred ca sunt mai multe aspecte acolo care trebuie discutate.

Maine la 8.30 voi avea o discutie cu ministrul Educației, Valentin Popa, pe trei probleme: gradinita din Burdujeni sat, un aviz pentru transferul unui camin catre Universitatea Suceava și solicitam construirea unei gradinite cu fonduri guuvernamentale in cartierul Itcani. Vrem sa o realizam in curtea Scolii Generale Nr. 7.

Pe 19 aprilie e concursul de solutii pentru realizarea monumentului Marii Uniri. Vrem sa fie un monument reprezentativ, dar si pe intelesul tuturor.

Avem 450.000 de lei pentru bursele scolare din acest an. Vom da burse de performanta si de merit. Cele mai multe burse sunt la CN Stefan cel Mare.

Am pregatit o Declaratie de Unire simbolica a Sucevei cu Republica Moldova pe 27 martie, pe care o voi citi in cadrul CL Suceava din aceasta luna.”