Primarul Ion Lungu: Ne vom asocia cu Consiliul Județean pentru a face parcul industrial la Centrul Economic Bucovina

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, susține o conferință de presă:

„In sedinta de Consiliu Local suntem obligati sa aprobam taxele si impozitele locale pentru 2019. Conform Codului Fiscal, trebuie sa facem actualizare la inflatie. Vom face doua proiecte de HCL pentru urmatoarea sedinta de Consiliu. Vom face cumva ca in 2019 sucevenii sa nu plateasca nici un leu in plus la taxe si impozite locale.

Pe 31 mai va avea loc licitatia pentru gaz metan in cartierul Burdujeni sat. Discutam de extinderea retelei pentru 33 de strazi din cartier, la 1300 de imobile.

Vrem sa demaram extinderea retelei chiar din acest an. Necunoscuta ramane contestatiile la licitatie. Și asa nu prea e forta de munca pe piata.

O veste mai putin buna, din pacate alegerea solutiei artistice pentru monumentul Unirii nu poate fi luata. Nici una dintre cele patru lucrari nu a trecut de comisie.

In regim de urgenta am facut comunicari la participanti si mai trag speranta sa putem face in acest an monumentul. Speram sa vina cu idei mai bune.

Ne vom asocia cu Consiliul Judetean pentru a face acel parc industrial la Centrul Economic Bucovina. Am stabilit sa facem o societate comerciala pe actiuni.

Am avut o discutie cu prefectul pentru finantarea personalului medical la scoli si am convenit ca primaria sa mareasca bugetul alocat cu 1 milion lei. Doamna prefect m-a asigurat ca vor veni banii de la Guvern pana la finele anului. Da Doamne sa fie asa. Vom lua de la fondul de rezerva acesti bani.

Noi lucram la programul de Zilele Sucevei si un moment va fi dedicat infratirii cu alte orase. Am trimis invitatii la toti primarii cu care suntem infratiti.

Am avut o discutie cu sindicatele de la TPL si ei tot insista sa mareasca pretul la TPL. Eu cred ca solutia e sa crestem numarul de calatori. Eu personal nu prea sunt de acord. Ei vin cu niste argumente si vom intra in CL cu acest proiect de majorare a pretului. E initiativa sindicatului. Problemele cele mari sunt legate de pretul la motorina. Problemele se vor rezolva dupa ce vor veni autobuzele electrice.”