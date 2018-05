Primarul Ion Lungu: Au venit cele două pistoale radar mobile. Le vom da spre folosință celor de la Poliția Rutieră pe o perioadă de 10 ani

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sustine o conferinta de presa:

„S-a terminat studiul de prefezabilitate pentru podul peste raul Suceava. Lungimea e de 104 m si 7 m latime.

Valoarea e de aproximativ 1 milion de euro. Eu ma asteptam la mult mai mult. Totul e raportat la lungime. Am ramas surprins de valoarea mica.

Vom face tot posibilul ca la rectificarea din iunie sa demaram procedurile si sa dam drumul la constructia podului.

Cred ca in doi ani va putea fi gata podul. Am stabilit zona de plasament.

Pe 5 iulie va avea loc licitatia pentru cele 5 autobuze electrice de capacitate mica. Speram sa le adjudecam cat mai repede, viitorul parc al TPL sa aiba 30 autobuze mari si 10 mici.

Cu cele 5 cumparate acum vor fi 15 autobuze mici. Sunt foarte bune pentru ca sunt trasee care nu au calatori pentru un autobuz mare.

Au venit cele doua pistoale radar mobile. Au fost primite si le vom da spre folosinta celor de la Rutiera pe o perioada de 10 ani. Cred ca e un act de responsabilitate. Macar sa putem salva vieti omenesti cu aceste dotari. Soferii au teama de aceste pistoale radar.

Imi pare rau pentru ce se intampla la fotbal. Ca suporter si primar sufar. Primaria ramane alaturi de fotbalul sucevean. Ii multumsc lui Florentin Petre si daca mai vrea sa ramana aici are tot sprijinul meu. Foresta nu a participat la licitatie si nu a luat banii, cei 1,2 milioane de lei de la buget. In liga a 3-a banii vor fi in functie de preformanta. Ca primar imi doresc sa revina cat mai repede in esalonul 2. Imi place fotbalul, dar pretuiesc libertatea si cred ca am facut tot.

Azi avem intalnire cu Bodea de la Bioenergy si vom vedea ce facem cu apa calda si caldura in iarna ce vine.

De unde a aparut discutia cu europarlamentarele. Tot se spune ca fiecare regiune va avea un loc eligibil. Din Moldova cea mai performanta e Suceava si ar trebui ca postul sa vina la noi. Cel mai indreptatit om sa mearga la europarlamentare e dl Flutur. O personalitate ca dl Flutur poate aparea in primii patru. Cand nu merge el sansele noastre se diminueaza. Si eu am fost intrebat, dar au aparut articole despre lucrul asta. O spun ferm, NU voi candida la europarlamentare.

Voi ramane primar si ma incapatanez sa merg cu mandatul la capat. NU voi candida la europarlamentare. Ma opreste lumea pe strada si vreau sa lamuresc. stiu ca nici dl Flutur nu vrea, dar el e cel indreptatit. Lucrurile nu sunt foarte simple. Ca logica, politica dl Flutur poate avea pretentii la Bucuresti.

Daca nu suntem cu un om in primii patru, nu avem sanse sa castigam mare lucru. Cred ca e interesul partidului sa avem oameni foarte buni in primii patru.

E definitiva si irevocabila decizia mea de a ramane primar si de a nu candida la europarlamentare.”