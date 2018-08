Cătălin Nechifor: „Pe centura Sucevei doar ciulinii mai cresc azi”

Conducerea Pro Romania sustine o conferinta de presa incepand cu ora 10, la sediul Partidului din Suceava.

Catalin Nechifor:

„La cum stau lucrurile acum exista situatia de a creste practic ciulinii pe marile investitii, pe centura Sucevei doar ciulinii mai cresc azi.

Din martie 2015 nimic nu s-a mai intamplat pe centura Sucevei. Din valoarea intiala iata ca centura costa acum nu mai putin de 400 milioane de lei. E un cost per km de 8 milioane de euro. Orice stat decent si normal face autostrada cu banii astia si nu un prapadit de dum judetean. Atata nepasare de banul public eu rar am vazut. Nici nu esti capabil sa intretii ce ai construit.

De abia astept sa vina ziua cand sa spuna ca nu mai sunt suficienti 400 milioane, ci trebuie 500 miloane. Asta e starea de dezinteres si de dispret fata de suceveni. E dezolant ce se intampla. Buruienile au crescut prin asfalt.

Culmea e ca nu ar mai fi mult de facut. Circa 15 %. Sunt greseli foarte mari de proiectare si de alegere a traseului. Orice om de buna credinta poate vedea ca asa ceva nu poate fi construit unde pamantul fuge la vale. Nimeni nu a construit nimic acolo. E un traseu plin de hauri. Specialistii spun clar ca se scufunda. Ciulinul e simbolul acestei investitii.

Nu au fost in stare nici sa tunda buruienile. Nici macar nu mai poate fi comentat ceva in plus.

Trag un semnal de alarma foarte serios si invit ministerul sa fie mai responsabil si sa investeasca aici pentru ca degeaba mai incep ceva nou daca nu sunt in stare sa termine ceva ce e deja inceput.

Acum un an am fost la Cracovia si am reusit sa mai introducem pe lista de monuemte UNESCO Codrii Seculari de la Slatioara. Din pacate in urma cu 2 saptamani am fost personal sa vad situatia din zona. Bucovina se poate lauda ca are obiective importante UNESCO si ar trebui autoritaile judetene sa inteleaga ca avem un alt fel de atractie turstica care sunt codrii. Situatia e cat se poate de tragica.

Nu exista nici macar o minima dorinta de a semnaliza zona.

Cei responsabili ar trebui sa inteleaga ca avem o mina de aur la Slatioara.

Nu s-a muncit fix de aiurea si e cazul sa inteleaga autoritatile ca trebuie sa faca ceva.

De ce nu s-a aplicat pe un proiect PNDL? De ce nu s-a reusit ca impreuna cu silvicul sa se faca amenajarea conforma cu conditiile UNESCO?”

Corneliu Popovici:

„Se implineste un deceniu de cand domeniul schiabil Rarau a fost pus pe lisa de investii a ministerului turismului si s-au alocat primii bani. Dupa 10 ani tronsonul 1 e departe de a fi pus in functiune.

Intre 2009 si 2012 cat a existat ministerul care a aprobat proiectul, Suceava a avut sansa sa termine. Au fost bani dar nu au stiut cum sa ii administreze. Azi observ ca multi se duc pe acolo si isi fac selfie si isi atribuie paternitatea proiectuui. Le spun sa stea cuminti. Daca stam sa ne uitam in urma vedem ca si alte proiecte importante au ramas de caruta. Ce insemna utilitati si mediu la vremea lui? Trebuia sa aduca gaz si dezvoltare. Cati bani cheltuim cu soseaua de centura pentru ca nu e gata la timp? Interesant e ca tot oameni care sunt la carma judetului au dat drumul la aceste proiecte. Oare sunt responsabili oamenii astia?

Noroc ca punerea in opera a proiectului Aeroportul Suceava a fost a altei persoane care a inteles ce trebuie sa faca si cand trebuie sa se implice.

Pesta porcina se apropie de judetul Suceava. La nivel de Prefectura s-a constituit si un comandament care are secretar si dispozitive de scos fum, dar cred ca problema trebuie tratata cu mai multa seriozitate. Avem 7 cai de intrare in judet. Nu prea vad organe care sa verifice ce se petrece prin piete. Targurile de animale sunt inchise, dar pe langa ele comertul cu porci e in floare.

Cer public celor doi oameni politici grei ai judetului, Ioan Stan si Gheorghe Flutur, sa isi spuna cuvantul pe acest subiect.

Sa explice ce au de gand sa faca si cum vor proceda. Daca nu o fac inseamna ca sunt iresponsabili.”

Catalin Nechifor:

„Trebuie spus ca primaria de la Campulung a dat in judecata constructorul. In 2012 primaria a contestat lucrarile. Interesant e ca in 2016 primaria si-a retras actiunea in instanta, dar timp de 4 ani nu s-a putut face nimic la Campulung din cauza actiunii in instanta.”