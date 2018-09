Primarul Ion Lungu: „Fac apel să nu politizăm lucrurile în ceea ce privește apa caldă și căldura de la Suceava”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sustine o conferinta de presa:

„Am anuntat ieri ca am disctat la Bucuresti, la mai multe ministere, dar in principal cu ministrul Finantelor, peste 3 ore a stat si a ascultat solicitarile celor 19 orase care au fost acolo pe teme de termoficare.

Nu doar Suceava are problema la termoficare. Ministrul si-a exprimat nedumerirea ca nu se poate adauga o jumatate de fraza in ordinul de minstru prin care biomasa se poate folosi la certicarea verde.

Sunt convins ca se va gasi o solutie la Guvern si a ramas ca pana pe 15 octombrie sa gasim niste solutii concrete pentru ca de atunci incepem furnizarea de caldura. Vom vedea ce se intampla.

Am avut o informare cu domnii consileri locali si cei care au decis sa facem aceasta centrala, USL de atunci, au votat si eu ca primar am dus la indeplinire lucrurile. Macar la discutii mi se parea corect sa vii. Se pare ca ei nu doresc decat sa politizeze acest subiect cu termoficarea de la Suceava.

Noua centrala termica ni s-a bagat pe gat. Guvernul are responsabilitatea morala si trebuie sa ne ajute. Cei care ne critica azi si ne-au bagat-o pe gat la vremea respectiva. Acum nu mai vor sa vina si sa stea la discutii. E o problema de responsabilizat. Nu e problema lui Lungu. Eu fac apel sa nu politizam lucrurile in ce priveste apa calda si caldura de la Suceava.

Sedinta de majorare a pretului la caldura ca avea loc in regim extraordinar pe data de 15 octombrie. Am nevoie de majoritate simpla ca sa treaca proiectul de CL . Primaria nu se dezechilibreaza financiar cu aceasta plata a subventiei.

Vom ajunge ca undeva de 10 % din buget sa il dam la termoficare in fiecare an.

Mi-am pus multe intrebari daca puteam face mai mult ca primar sa nu mai existe accidente rutiere. Am avut discutii cu cei de la Politia Rutiera Suceava si am convenit ca singura solutie e sa facem mai multa prevenire si sa avem patrule rutiere la Suceava. Vom mai angaja 10 politisti locali si vom face patrule mixte care sa mearga prin oras. Am gasit posibilitatea ca sa facem aceste angajari si am anuntat deja Prefectul. Sper ca intr-o luna de zile sa avem aceste patrule.

Ne pregatim pentru sarbatorile de iarna si vom aduce alte instalatii pentru bradul din centrul orasului.”