Studenți și profesori americani au studiat la USV „realitatea granițelor din Europa de Est”

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit școala de vară itinerantă “The Borderlands between East and West: Romania, Moldova, and Ukraine”, ce a avut loc în perioada 2-6 septembrie.

Evenimentul a fost organizat de Departament of Comparative History of Ideas, University of Washington din Seattle, SUA.

Potrivit unui comunicat al USV, această suită de explorări socio-culturale examinează conceptul de multiculturalism și idealul co-existenței multietnice, oferindu-le studenților americani șansa de a înțelege realitatea granițelor din Europa de Est.

„Granițe vechi, granițe mai noi, reale, imaginare, impuse, acceptate sau contestate, între est și vest, nord și sud, între UE și non-UE – toate au rolul de a deschide noi perspective asupra viitorului, fără însă a închide traumele trecutului”, arată sursa citată.

Comunicatul USV precizează că „studenții din Statele Unite ale Americii s-au bucurat la Suceava de cunoștințele și ospitalitatea profesorilor și studenților români. Periplul lor, destinat înțelegerii profunde și nuanțate a diversității culturale și etnice a acestei regiuni a lumii brăzdată de frontiere, va continua în Republica Moldova și în Ucraina.”

Coordonarea activităților din regiunea Sucevei a fost realizată de decanul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, conf. univ. dr. Luminița Elena Turcu, care a cooptat în echipă specialiști în studii media și culturale, conf. univ. dr. Onoriu Colăcel, lector univ. dr. Codruț Șerban și lector univ. dr. Anamaria Gavril, dar și studenți, precum Andreea Filip și Tudor Lițcanu.