Prefectul Mirela Adomnicăi anunță finalizarea lucrărilor la șoseaua de centură a Sucevei: Vom recepționa ruta ocolitoare a Sucevei și modernizarea DN 18

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunțat, marți, că lucrările la varianta ocolitoare a municipiului Suceava s-au încheiat, constructorul respectând graficul stabilit prin contract, respectiv finalizarea în data de 17 septembrie.

Prefectul a declarat, pentru News Bucovina, că a discutat cu constructorul lucrării și cu reprezentanți DRDP Iași și că urmează ca lucrarea să fie recepționată săptămâna viitoare și că șoseaua va fi deschisă traficului rutier pe toată lungimea ei de peste 11 kilometri.

Mirela Adomnicăi a mai spus că recepția lucrării se va face odată cu recepționarea lucrărilor la modernizarea drumului național DN 18, realizat de aceeași firmă, și care a devansat termenul de finalizare, care era noiembrie 2019.

Prefectul de Suceava a precizat că la drumurile naționale continuă lucrările de refacere a carosabilului cu covor asfaltic pe DN 2, dar și refacerea podului de pe DN 2 E de la Păltinoasa, care a fost afectat de inundațiile din această vară.

Ea a subliniat că se desfășoară lucrări de consolidare a terenului și punerea în siguranță a DN 17 în zona Ilișești unde o alunecare de teren a afectat drumul, lucrarea fiind finanțată cu 23,1 milioane de lei.

„Așa cum am promis la începutul acestui an, s-au efectuat lucrări de reabilitare a drumurilor naționale din județ pe o lungime de peste 100 de kilometri. Cel mai important este că două lucrări de investiții care erau blocate atunci când am preluat mandatul de prefect au fost finalizate și mă refer la modernizarea loturilor 3 și 4 de pe DN 18, de la Iacobeni la limita cu județul Maramureș, dar și varianta de ocolire a municipiului Suceava. Totodată, un plus pentru traficul rutier în județ este realizarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți unde lucrările se fac în ritm alert”, a declarat prefectul Mirela Adomnicăi.