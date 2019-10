Vasile Rîmbu, la inaugurarea ambulatoriului integrat al SJU Suceava: Munca noastră aici la SJU Suceava nu o reprezintă doar ambulatoriul care a fost inaugurat astăzi. În ultimii zece ani, împreună cu echipa de aici am refăcut infrastructura, am construit, am recondiționat, am cumpărat echipamente și am investit în tehnologie

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat, miercuri, în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, la inaugurarea noului ambulatoriu integrat al unității spitalicești sucevene că această lucrare a fost finalizată în decurs de zece luni.

Rîmbu a arătat că clădirea noului ambulatoriu integrat se desfășoară pe 4.100 de mp și are 23 de cabinete medicale pe majoritatea specialităților.

El a precizat că acest ambulatoriu are și o zonă dedicată pediatriei.

Vasile Rîmbu a spus că prin acest ambulatoriu se vor efectua servicii în baza trimiterii de la medicul de familie, de la alți medici specialiști sau prin prezentarea directă atât pentru consultații cât și pentru controale programate.

El a menționat că astfel va crește accesibilitatea populației la servicii medicale complexe și acordarea asistenței medicale la cele mai înalte standarde, dar și asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește asigurarea unor servicii medicale de calitate, moderne și eficiente.

„Munca noastră aici la SJU Suceava nu o reprezintă doar ambulatoriul care a fost inaugurat astăzi. În ultimii zece ani, împreună cu echipa de aici am refăcut infrastructura, am construit, am recondiționat, am cumpărat echipamente și am investit în tehnologie. Am dezvoltat noi zone terapeutice și de imagistică, am dezvoltat proceduri și procese astfel încât să le oferim pacienților noștri o îngrijire cât mai bună”, a spus Vasile Rîmbu.

Managerul SJU Suceava a mai declarat că în domeniul sănătății investițiile nu înseamnă doar clădiri și echipamente, iar cea mai importantă investiție o reprezintă resursa umană, iar la SJU Suceava s-a investit și se va dezvolta continuu resursa umană.

El a spus că sunt medici, oameni tineri, care vor să construiască și care vor să schimbe percepția asupra îngrijirii oferită în spitalele publice.

Rîmbu a mai spus că respectul este atât față de pacienți cât și față de personal și că acestora li s-au oferit condiții să lucreze și să facă performanță la SJU Suceava.

Iohannis a ajuns la Spitalul Județean Suceava Gepostet von NewsBucovina.ro am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Managerul SJU Suceava a precizat că la acest spital s-a încercat și s-a și reușit în mare măsură să fie schimbate mentalități, iar pacientul și personalul medical să fie în centrul sistemului de sănătate.

„Aici, la Suceava, sper că am reușit să oferim normalitate și nimic mai mult”, a încheiat Vasile Rîmbu.(T.B.)