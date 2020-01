Ștefan Mandachi, întrebare directă pentru premierul Ludovic Orban: Când începe și când se finalizează Autostrada Moldovei? Anul, luna, ziua! Va ajunge această autostradă și la Suceava? Da sau ba?

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a solicitat, public, premierului Ludovic Orban să facă precizări privind construcția autostrăzii care să treacă prin Suceava.

El explică într-o postare pe pagina sa de socializare că a făcut recensământul la „followerșii” pe care-i are și a constatat că nu stă rău deloc.

„Total, adunați de pe toate coclaurile, (facebook + Șîeu, instagram) sar de 170.000. Mii de Mulțumesc! Cine nu vrea să aibă fani? (Doar ipocriții cică n-ar vrea). Dar de unde-au răsărit ei, oare? Că eu aveam vreo 3000 anul trecut pe vremea asta… Doar nu-s Făt Frumos, să cresc într-o zi cât alții într-un an”, a arătat Mandachi.

El crede că oamenii îl urmăresc ca să afle care-o fi secretul minții de „bogătaș cu Porsche” dar și că românii care vor autostrăzi au crezut în protestul meu, îndreptat împotriva TUTUROR politicienilor care au lăsat România fără autostrăzi în 30 ani.

„”Followerșii” nu mă susțin doar pe mine, ca specimen înalt, cu geacă de piele și căciulă de oaie, ci își apără o aspirație. Ei și-au pus nădejdea că nu abandonez idealul de a avea autostrăzi, indiferent care partid sau politician ne tratează ca pe niște naivi. Ei bine, pentru comunitatea mea, pentru acest trib al meu, pentru ultimul ”falăuăr”, am un soi de motivație. N-am nicio obligație față de nimeni, nu sunt grevist de serviciu, am și treabă, am și viață privată, am și job, dar ca idee, obișnuiesc să cer scurte precizări când se îngroașă glumele. De pildă:

De când a plecat acasă guvernul praf al duamnei Dăncilă, a trecut un sfert de an (era să zic de veac). M-am uitat la ceas, dacă vine vreo lămurire (cât de cât oficială) cu privire la problema mea (și a comunității mele): exact, faza aia, cu autostrăzile. N-am fost absurd să cer minuni la o lună după înscăunare, dar au trecut mai multe luni și în afară de câteva scuze ciudate și fumate, nimic. Măcar… să vorbim”, a mai scris Mandachi.



El arată că dacă într-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propoziție clară despre autostrăzi,se întreabă când se vor FACE EFECTIV, când se vor CONSTRUI.

„Dacă n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am înțeles, dar totuși suntem în 2020. (Sau rămâne valabil cum am stabilit în 2019, după Revelion?) Sper că nu. Începe clasicul bâlci al scuzelor?

Așa că, m-am gândit să adresez cârmuitorilor țării o întrebare logică și de bun simț, ca să-mi fac șî eu planul de afaceri pe anul 2020. (Da, le scriu Eu personal, fără vreo agenție de PR care să-mi sufle textele). Deja a trecut jumătate de lună din 2020 și nu-mi pot începe planul, pentru că nu pot să fac o strategie legat la ochi și cu dopuri în urechi.

Cât despre degustătorii de nutella, care m-au găsit pe mine vinovatul de serviciu că nu-mi cheltui nervii și viața urlând zilnic ”vreau autostrăzi” (timp în care ei stau la căldurică pe facebook și judecă mâncând semințe) vă spun doar atât: așa băieți, fiți pe fază, nu vă lăsați! Urmăriți-mă în continuare!”, a transmis Mandachi.

El prezintă și cererea transmisă premierului Ludovic Orban:





DOMNULE PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN



Subsemnatul, Ștefan Mandachi, în calitate de om de afaceri român, investitor local, contributor la Bugetul de stat al României, plătitor de impozite și taxe, înțeleg să formulez prezenta:



CERERE URGENTĂ DE CLARIFICARE



Îmi motivez cererea cu un singur argument. Pe cât de simplu, pe atât de necesar și firesc într-o Românie normală: SĂ ÎMI FAC PLANUL DE AFACERI LA ÎNCEPUT DE AN.

După cum bine știți, ca să îți faci un plan de afaceri, ai nevoie de date concrete. Doar cu gândire pozitivă și cu vorbe, nu rezistă în timp nicio afacere. Orice plan are un termen limită, nu se fac planuri cu scadența la veșnicie. Nu putem să întocmim o strategie pe termen lung, fără să ne bazăm pe date precise și reale. Ar fi o înșelătorie la adresa salariaților și colaboratorilor noștri, o iluzie antreprenorială, un proiect mincinos și fantezist.

Există plan pentru o zi sau pentru o lună – pe acestea deja le-am terminat. Dar cel mai important pentru afacerea mea este planul pe un an, trei, cinci sau zece ani. Cel puțin, așa înțeleg eu că se scrie viitorul sănătos al unei companii. În funcție de termen, se trasează investițiile, se gândește marketingul, se estimează vânzările, se angajează managerii etc. O țară se poate conduce fără plan? Fără strategie? Imposibil! Prin urmare, cunoașteți importanța planificării. Noi nu am intrat în N.A.T.O și U.E. fără un plan solid. La un alt nivel, desigur, și companiile au nevoie de această unealtă de orientare în viitor.

La început de an, mă întreabă partenerii de afaceri și contabilii ce strategie de dezvoltare vom aborda, pe termen scurt, mediu și lung. Nu știu