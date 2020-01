Operațiuni ilegale cu produse psihoactive la Gura Humorului. Patru suspecți au fost arestați de Tribunalul Suceava. Unul este acuzat și de tentativă de viol//VIDEO

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus, miercuri, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a patru persoane, iar Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație și tentativă la viol.

În cauză s-a reținut faptul că inculpații M.M.M., M.I.L., H.E.C. și V.A.C. au constituit un grup infracțional organizat ce avea ca scop comiterea infracțiunilor de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație.

Astfel, inculpații M.M.M. și M.I.L. procurau și vindeau substanțele susceptibile a avea efect psihoactiv, atât direct de la locuința acestora, din orașul Gura Humorului, jud. Suceava, cât și prin intermediul inculpaților H.E.C. și V.A.C..

Inculpatul M.M.M. a recurs deseori la fapte de violență pentru a intimida persoanele pe care le suspecta că-i pot pune în pericol activitatea infracțională, printre cei agresați s-a aflat și inculpatul H.E.C

Totodată, la data de 22.06.2018, inculpatul M.M.M. ar fi încercat să agreseze sexual o victimă minoră, de sex masculin, sub pretextul că aceasta a venit neanunțată la domiciliul său, pentru a solicita produse cu efect psihoactiv.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că substanțele cu efect psihoactiv erau vândute la prețuri cuprinse între 10 și 20 de lei.

La data de 15.01.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Suceava au efectuat un număr de 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 2 laptopuri, 13 telefoane mobile, 3 carduri de memorie, un stick USB și o sabie.

Minuta instanței:

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Suceava. În temeiul art.226 Cod procedură penală, art.202 alin.1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă, pentru o durată de 30 de zile, începând cu data de 16.01.2020 până la data de 14.02.2020, inclusiv a inculpaţilor MANOLIU MARCEL-MIHAI, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, „efectuarea de operaţiuni cu produse țtiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație” faptă prevăzută de art. 16, alin. 1 din Legea nr. 194/2011 (fapta din data de 18.04.2018), „efectuarea de operaţiuni cu produse țtiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație” faptă prevăzută de art. 16, alin. 1 din Legea nr. 194/2011 ( (7 acte materiale din datele de 22.05.2019, 22.05.2019, 25.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019, 12.06.2019 ți 14.08.2019) şi tentativă de viol, prevăzută de art.32 alin.1 Cod penal rap. la art.218 alin.3 lit. c Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi 41 alin.1 Cod penal ; – MANOLIU IONICA LILIANA, în prezent aflată în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art.367 alin.1 Cod penal, „efectuarea de operaţiuni cu produse țtiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație” faptă prevăzută de art. 16, alin. 1 din Legea nr. 194/2011 (fapta din data de 18.04.2018) şi „efectuarea de operaţiuni cu produse țtiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație” faptă prevăzută de art. 16, alin. 1 din Legea nr. 194/2011 ( (5 acte materiale din datele de 22.05.2019, 22.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019, ți 14.08.2019; – HACMAN EDUARD CRISTIAN, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art.367 alin. 1 Cod penal şi „efectuarea de operaţiuni cu produse țtiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație” faptă prevăzută de art. 16, alin. 1 din Legea nr. 194/2011 (5 acte materiale din datele de 27.05.2019, 18.06.2019, 18.06.2019, 03.09.2019, 03.09.2019) ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal; -VOLANSCHI ADRIAN COSTEL, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sub aspectul săvâr