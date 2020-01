Ștefan Mandachi a inaugurat cea mai mare bornă kilometrică la cea mai mică autostradă din lume: Am vrut să fim mai vizibili. M-am săturat de hore, m-am săturat de discursuri, m-am săturat de prezentări, m-am săturat de termene mincinoase//FOTO VIDEO

Peste o mie de persoane au venit, vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, la ora 15:00 la metrul de autostradă din localitatea Cumpărătura pentru a fi alături de inițiatorul mișcării „România vrea autostrăzi”, Ștefan Mandachi.

Aceasta a fost impresionat de numărul foarte mare de persoane care au răspuns apelului său printr-un mesaj pe pagina de socializare, arătând că se aștepta să fie prezenți 20-30 de persoane, dar a constatat că au venit persoane care doresc autostrăzi din întreg județul Suceava, dar și din județe vecine și chiar mai îndepărtate.

Mandachi a inaugurat cu acest prilej o bornă kilometrică uriașă construită la singurul metru de autostradă din Moldova, cu înălțimea de 4,20 metri, aceasta fiind și căsuță postală pentru scrisorile adresate autorităților și la care nu se primesc răspunsuri, scrisorile urmând fi postate pe Facebook.

„Eu personal, m-am săturat de hore, m-am săturat discursuri, m-am săturat de prezentări, m-am săturat de termene mincinoase”, a declarat Mandachi arătând că a redactat o scrisoare către Guvernul României în care a explicat că nu poate elabora planul său de afaceri în calitate de antreprenor după care trebuie să-și ghideze investițiile.

El a spus că de la Suceava la București, pe autostradă, se fac între trei și patru ore, dar în condițiile actuale distanța se parcurge în șapte-opt ore.

„Diferența de cinci ore unde o contabilizăm?”, a întrebat Mandachi care consideră că această pierdere de timp trebuie să fie inclusă pe acel plan de afaceri la capitolul pierderi.

Antreprenorul sucevean a menționat că nu a primit niciun răspuns la solicitarea sa și că s-a gândit că trebuie să fie mai vizibil și să transmită mesajul astfel încât să obțină o reacție.

„Nu am primit răspuns și m-am gândit că cei de la București nu ne văd și ca să ne facem mai vizibili am făcut o bornă a autostrăzii care are 4,2 metri în speranța că cei de la București ne vor vedea mai ușor. Pe lângă faptul că această bornă este un simbol al neputinței întregii clase politice, ea are un dublu rol: ea va fi cutie poștală pentru toți cei care se adresează liderilor, conducătorilor sau Guvernului și care nu primesc răspuns. Eu sunt unul dintre cei pățiți”, a spus Mandachi.

El a mai arătat că dacă Liviu Dragnea l-a făcut circar, actualii guvernanți nici măcăi nu răspund cererilor sale.

Ștefan Mandachi a spus că promisiunea premierului privind începerea studiilor de fezabilitate la Autostrada Moldovei nu-l mulțumește pentru că el vrea să vadă șantiere în lucru și nu studii, arătând că în alte țări se poate dacă se vrea.

De menționat este că pe borna kilometrică a fost înscris un text, atât în engleză cât și română, în care sunt prezentate principalele cauze care au condus ca România să fie pe primul loc la decese în accidente rutiere în Europa.

Astfel, sunt vizate toate guvernele care au condus țara pentru lipsa de investiții în infrastructura de transport, dar și „nesimțirea, aroganța, inconștiența, vitezomania și telefoanele mobile”. Mai mult, &