Ștefan Mandachi a transformat evenimentul la un an de la lansarea proiectului „România vrea autostrăzi” într-un mesaj de conștientizare pentru respectarea regulilor în criza declanșată de noul coronavirus: O bucată de săpun e acum mai importantă decât sute de kilometri de autostradă

Astăzi se împlinește un an pe muchie de când o țară întreagă a strigat că vrea autostrăzi. Am luat țeapă… De la TOATĂ gașca de politicieni. Tot cu o cioată de asfalt am rămas. Eu n-am crezut că poate fi ceva mai necesar pentru o comunitate decât o autostradă. Însă zilele astea, am realizat că poate fi ceva mai important: O BUCATĂ DE SĂPUN. În aceste momente, un pas mic de furnică din partea noastră este mai mare decât sute de kilometri de autostradă. MĂCAR ACUM!#respectămRegulile #măcarAcum