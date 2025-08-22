VIDEO//Alexandru Huțuleac, la extrădarea din Norvegia: Am fost condamnat pe nedrept



Alexandru Huțuleac, zis ”Duțu”, în vârstă de 37 de ani, din Suceava, inclus în categoria „Most Wanted” și urmărit internațional, a fost adus în România, vineri, 22 august 2025, de Poliția Română.

Acesta era condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare pentru infracțiuni grave: tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

Bărbatul, depistat și arestat în Norvegia pe 17 iunie 2025, în urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile norvegiene, urmează să fie încarcerat pentru executarea pedepsei.

„Am fost condamnat pe nedrept”, a spus Huțuleac la venirea pe Aeroportul Internațional Otopeni.

El a spus că dormea în dimineața în care a avut loc percheziția la el acasă atunci când a ieșit cu sabia și l-a rănit foarte grav pe polițistul SAS.

Operațiunea a implicat Direcția de Investigații Criminale, Serviciul Urmăriri din cadrul I.G.P.R., I.P.J. Suceava și structuri de poliție din Germania, Franța, Spania și Norvegia, prin rețeaua ENFAST.

În 2017, acesta a atacat cu o sabie pe polițistul Ciprian Sfichi din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, în timpul unei percheziții, provocându-i răni grave, ce au condus la infirmitate și pierderea capacității de muncă.

Tot în acel an, a constrâns o persoană să vândă substanțe interzise, ținând-o sechestrată într-un apartament din Iași.

Pentru sustragerea de la executarea pedepsei, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal pentru evadare.

Bărbatul a fost adus din Norvegia și va fi încarcerat, urmând ca dosarul de evadare să fie soluționat de parchetul competent.