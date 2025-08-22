Avertizare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben, valabilă vineri, 22 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00 pentru județul Suceava.

Fenomenele vizate includ instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și posibile căderi de grindină.

Aversele torențiale vor aduce cantități de apă de 20…30 l/mp, izolat peste 40…50 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice ale țării, temporar peste 80 km/h.

De asemenea, sunt așteptate căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm).