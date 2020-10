VIDEO // Rectorul USV, Valentin Popa, mesaj adresat comunității academice sucevene la debutul anului universitar 2020-2021: Am avut cea mai de succes Admitere din ultimii nouă ani, fapt care ne onorează și atestă că parcursul universității noastre se bucură atât de recunoaștere, cât și de încredere în rândul comunității pe care o deservește

Rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a adresat comunității academice sucevene un mesaj cu prilejul debutul anului universitar 2020-2021.

Valentin Popa a urat un bun venit în comunitatea academică suceveană celor peste 4150 de noi studenți la licență, masterat, doctorat și conversie profesională, dintre care 500 de peste granițele României.

Totodată, Rectorul USV a subliniat că anul acesta a fost cea mai de succes Admitere din ultimii nouă ani și a trecut în revistă eforturile depuse de administrația Universității și de corpul didactic în vederea îmbunătățirii calității studiilor la Universitatea suceveană.

Redăm adresarea integral:

„Dragi colegi și studenți,

În această primă zi a unui nou an universitar – an diferit fundamental de toți anii pe care îi are în spate universitatea noastră – doresc să îi salut călduros pe toți membrii comunității academice sucevene!

Totodată, doresc să urez bun venit în comunitatea academică suceveană celor peste 4150 de noi studenți la licență, masterat, doctorat și conversie profesională.

Felicit corpul profesoral, pe de o parte, pentru eforturile depuse în anul care s-a încheiat și, pe de altă parte, adresez cuvinte de gratitudine absolvenților de liceu și părinților acestora pentru faptul că au ales USV! Privind retrospectiv, constatăm că am avut cea mai de succes Admitere din ultimii 9 ani, fapt care ne onorează și atestă că parcursul universității noastre se bucură atât de recunoaștere, cât și de încredere în rândul comunității pe care o deservește.

Doresc sa adresez un călduros bun venit și celor peste 500 de boboci cu domiciliul în afara granițelor României, care provin preponderent din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Turcia, Siria, China, Nigeria, Ghana, Camerun, Israel, Djibouti, cărora li se alătura alți 15 studenți veniți în programul ERASMUS+ din Spania, Portugalia și Turcia. Studenții străini reprezintă astăzi aproape 15% din populația școlară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Consider că acest procent este unul important în contextul actual, când pandemia a afectat puternic circuitele umane internaționale.

Deși anul universitar care tocmai s-a încheiat a fost unul deosebit de dificil din multe puncte de vedere, am reușit nu numai să menținem echilibrul financiar, ci chiar să asigurăm fonduri pentru dezvoltarea instituțională, pentru reparații, pentru consolidări și pentru noi obiective. Doresc sa menționez faptul că, gândindu-ne la asigurarea celor mai bune condiții pentru studenții noștri, am demarat procedura în vederea negocierii achiziționării de noi spații cu destinația de cămine studențești, astfel încât, în maxim 2 ani, să putem asigura cel puțin 600 noi locuri de cazare.

La ultima manifestare pe care am reușit să o organizăm în campus, și anume, Ședința festivă prilejuită de Ziua USV, anunțam public intenția de a îmbogăți și diversifica oferta educațională a universității noastre. Dar, probabil multă lume se gândea că inițiativa avea să fie una de durată. Astăzi, mă bucur să anunț că, începând cu acest nou an universitar, am activat 8 programe noi de licență: Științe gastronomice, Rețele și software de telecomunicații, Echipamente și sisteme medicale, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice, Autovehicule rutiere, Resurse umane, Limba și literatura engleză-Limba și literatura spaniolă/Limba și literatura italiană. Acestora li se adaugă 2 noi programe de masterat: Drept penal și criminalistică, Economie și afaceri internaționale.

Și nu ne vom opri aici! Transformările rapide și complexe pe care le experimentează piața muncii solicită adaptarea continuă a ofertei universitare. Din aceste considerente, pregătim o serie de programe noi de licența: Tehnică dentară, Biologie, Biochimie, Drept european și internațional, Pedagogia învățământului antepreșcolar și preșcolar, Drept – Învățământ la distanță, dar și noi programe de masterat: Nutriție și recuperare medicală, Securitate cibernetică, Comunicare, media și industrii creative, Globalizare și diplomație europeană.

Debutul anului universitar 2020-2021 are loc sub auspicii excepționale.

Pandemia generată de noul coronavirus a pus și continuă să pună în dificultate sistemele de învățământ, prinse într-o cursă contra cronometru de identificare de soluții realiste și de adaptare la noul context educațional.

Nu voi spune ceva necunoscut vouă dacă voi sublinia că, de-a lungul anilor, USV a devenit o universitate recunoscută pentru capacitatea de a se adapta și pentru dezvoltarea ei dinamică. Este premisa de la care plecăm în abordarea noului an universitar, care nu va fi unul ușor și care va aduce provocări, pentru studenți și cadre didactice deopotrivă.

Organizarea activităților în noul an universitar este cea mai mare provocare pentru conducerea USV, punându-ne în situația complexă de a gestiona scenarii în care studentul și cadrul didactic își continuă activitatea cât mai aproape de forma clasică, dar respectând recomandările Ministerului Sănătății referitoare la combaterea răspândirii virusului COVID-19.

Va fi un an în care universitatea va trebui să găsească echilibrul, unul bine fundamentat, între a conferi siguranță și o stare de bine. Va fi un an care să încurajeze și să înlesnească actul de predare/învățare, pe de o parte, și transmiterea de informații de calitate, transferul de cunoaștere, pe de altă parte. Am pregătit noul an și din punctul de vedere al infrastructurii electronice, achiziționând tehnica necesară pentru cadrele didactice, dar și 3500 de laptop-uri și tablete, cu abonamente de date de 50 Gb lunar, pentru toți studenții anului întâi.

Pentru a veni în întâmpinarea întrebărilor sau a neclarităților pe care studenții le-ar putea avea, Universitatea a pregătit un Ghid privind organizarea activităților în anul universitar 2020-2021, cu detalii legate de structura noului an, modalitatea de desfășurare a actului de predare/învățare, a evenimentelor cultural-sportive, accesul în campus, la bibliotecă, la baza sportivă sau la restaurantul studențesc. Ghidul poate fi consultat on-line, pe pagina oficială a universității și pe paginile celor 10 facultăți. De asemenea, varianta tipărită va fi distribuită tuturor studenților care vor desfășura activități on-site începând de astăzi. Îi asigurăm pe toți studenții noștri că întregul personal USV se va implica în respectarea regulilor sanitare, astfel încât să ne putem desfășura activitatea în condiții de siguranță.

Dragi studenți, stimați colegi,

Pășim într-un nou an academic, unul pe care nu îl putem aborda cu mecanismele și rutina anilor trecuți, dar pe care trebuie să îl începem cu încredere, cu determinare și cu speranța că totul va fi bine. Și, desigur, cu entuziasm, pentru că, fie și într-o formă hibridă, comunitatea academică suceveană va fi din nou împreună.

Dragi boboci,

Astăzi, intrați într-o universitate de prestigiu, iar în următorii ani, veți fi partenerii unor profesori excepționali. Dar să nu vă așteptați ca orizonturile cunoașterii să vă devină accesibile doar prin munca lor! Va trebui să munciți, la rândul vostru! Cum? Studiind! Marile universități ale lumii sunt celebre mai ales prin studenții și absolvenții lor autodidacți, îndrumați, este adevărat, de profesori înțelepți. Atunci când veți absolvi, valoarea voastră pe piața muncii va rezulta atât din cunoștințele pe care profesorii vor reuși să vi le transfere, cât și din ceea ce veți reuși singuri să acumulați, sub îndrumarea lor.

Eleanor Roosevelt, fostă primă doamnă a SUA, spunea că „fiecare nouă zi aduce forțe noi și idei noi”. Vă invit, dragi studenți, stimați colegi, să găsim puterea și ideile noi care să ne ajute să visăm, să creăm și să inovăm și în acest an universitar!

Declar deschis anul universitar 2020-2021!

VIVAT CRESCAT FLOREAT USV!”